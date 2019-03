Kaisa Mäkäräisen MM-kisat jatkuivat tuskaisasti

Kaisa Mäkäräisen ammunta takkusi ampumahiihdon MM-kisoissa Östersundissa myös 15 kilometrin kilpailussa. Kaisa ampui viisi sakkominuuttia ja tuloksena oli hänen menestyksiään ajatellessa surkea 45:s tila.

Mäkäräinen menetti pelin jo ensimmäiselle pystypaikalle ammuttuaan sillä kolme sakkoa. Moisella pummimäärällä ei ole mahdollisuuksia taistella mitaleista edes Mäkäräisen hiihtovauhdilla.

Ammunta oli tökkinyt Mäkäräisellä myös pikakilpailussa ja takaa-ajossa.

– Ammuntani on ailahdellut tällä kaudella niin paljon, niin en tullut tänne ainakaan sellaisella megaitseluottamuksella. Jos taitoni eivät riitä tänä vuonna korkeammalle, niin eivät sitten vain riitä, Mäkäräinen sanoi YLE:n tv-haastattelussa.

Mäkäräinen on ampunut Östersundin MM-kisoissa 50 laukausta, joista 14 on mennyt ohi. Hänen ohilaukausmääränsä on järkyttävänkin suuri.

Naisten viestissä Mäkäräisellä ja Suomen joukkueella tuskin on mitalimahdollisuuksia, mutta sunnuntaina yhteislähtökisassa hän voisi vielä pelastaa MM-kisarupeamansa. Yhteislähdössä Mäkäräinen on aiemmin napannut MM-pronssia 2012, 2016 ja 2017.

Suvi Minkkinen oli 15 kilometrin kilpailussa toiseksi parhaana suomalaisena 56:s. Hän ampui kaksi sakkoa.

Venla Lehtosen sijoitus oli 74:s ja Laura Toivasen 78:s. Lehtoselle sakkominuutteja tuli kuusi ja Toivaselle viisi.

Kultaa voitti kotiyleisön riemuksi Ruotsin Hanna Öberg. Italian Lisa Vittozzi saavutti hopeaa ja Ranskan Justine Braisaz pronssia.

Mäkäräinen olisi ollut nolla-ammunnalla hopealla. Yhdellä sakolla hän olisi ollut kahdeksas.