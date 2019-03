Jääkiekon MM-kisat Suomessa kapeaan kaukaloon

Kansainvälisen Jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Rene Fasel vahvisti keskiviikkona Tampereella, että Suomessa keväällä 2022 järjestettävät jääkiekon MM-kisat pelataan NHL-standardien mukaisessa kapeassa kaukalossa. Fasel oli ilmoittanut asiasta aiemmin jo tammikuun alussa Vancouverissa ja vahvisti nyt, että suunnitelma pitää.

Myös vuoden 2022 olympiajääkiekkoturnaus Pekingissä pelataan NHL-kokoisessa kapeassa kaukalossa. Tosin NHL-pelaajien osallistuminen olympialaisiin ei ole varmaa. Asiasta saadaan selvyyttä aikaisintaan 2020, kun NHL:n työehtosopimusneuvottelut pelaajayhdistyksensä NHLPA:n kanssa etenevät.

Suomen järjestämissä MM-kisoissa NHL-pelaajia hyvin todennäköisesti nähdään. NHL on päästänyt pelaajiaan MM-kisoihin vuodesta 1977 lähtien, jos pelaajan seuran kausi NHL:ssä on päättynyt ja seura hyväksyy pelaajan kisamatkan. Käytäntöön ei ole tiedossa muutoksia.

Suomen kisakaupunkeja ei vielä ole lyöty lukkoon. Alkuperäisessä hakemuksessa Helsinki ja Tampere nimettiin kisakaupungeiksi, mutta Tampereen kisaisännyyden vahvistamista on pitkitetty, koska Tampereen uuden monitoimiareenan valmistuminen ajoissa ei ole vielä varmaa. Lisäksi halliyhtiöllä ja Suomen Jääkiekkoliitolla ei ole vielä toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta.

Mahdollinen varapaikkakunta MM-kisoille on Turku. Helsingissä kisoja pelattaneen varmasti.

MM-kisojen pelaaminen NHL-kokoisessa kaukalossa on jakanut mielipiteitä. Fasel perusteli asiaa tammikuussa Vancouverissa ja nyt Tampereella sillä, että itse jääkiekko on muuttunut. Hänen mielestään parhaiden pelaajien tulisi saada pelata sellaisessa kaukalossa, jossa he pelaavat muutenkin koko kauden.

Vaikka asiaa ei ääneen sanotakaan, siirtyy IIHF kapeaan kaukaloon ennen kaikkea siksi, että NHL-pelaajat olisivat jatkossakin mukana IIHF:n järjestämissä turnauksissa. Kannatusta kapea kaukalo saa kuitenkin muuallakin. KHL:n vahva mies Roman Rotenberg vihjaili viime marraskuussa Helsingin NHL-pelien yhteydessä, että myös KHL:ssä on intressejä kaukaloiden kaventamiseen.