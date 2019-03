F1-kausi alkaa: Bottaksen ura katkolla – Räikkönen jäähdyttelee

Formula ykkösten kausi 2019 starttaa surullisissa merkeissä. Kansainvälisen Autoliiton FIA:n puheenjohtaja Charlie Whiting löydettiin Australian Melbournen kisaviikonlopun aattona kuolleena hotellihuoneestaan. Hän menehtyi keuhkoveritulppaan.

Mutta karavaani kulkee ja Melbournen kisaviikonloppu viedään läpi aikataulun mukaisesti. Ensimmäiset harjoitukset ajetaan perjantaina, aika-ajot lauantaina ja kilpailu sunnuntaina. Kisan startti on sunnuntaina kello 7.10 Suomen aikaa.

Kausi 2019 sisältää muutamia merkittäviä sääntömuutoksia. Siivekkeiden kokoa on levennetty ohitusten helpottamiseksi ja auton painosääntöjä on muutettu siten, ettei kuljettajan paino sisälly itse painorajoitukseen. Kolmas merkittävä muutos on kisan nopeimmasta kierroksesta jaettava ylimääräinen MM-piste.

Valtteri Bottas jatkaa Mercedeksellä ja tarvitsee hyviä tuloksia, koska hänen sopimuksensa on katkolla vuoden lopussa. Kimi Räikkönen on siirtynyt Ferrarilta Fiat-konsernin kakkostalliin Alfa Romeolle ja tuskin pystyy taistelemaan enää voitoista.

Seuraavassa arvio talleista ja kuljettajista:

Mercedes:

Lewis Hamilton oli viime kauden lopulla suvereeni ja purjehti viidenteen maailmanmestaruuteensa lopulta ylivoimaisesti. Nyt haaste lienee kovempi, koska Ferrari oli Barcelonan talvitesteissä pidemmillä ajojaksoilla Mercedestä vahvempi. Hamilton ja Mercedes osoittivat viime kaudella kuitenkin nousukykynsä kovan paineen alla.

Valtteri Bottas epäonnistui viime kaudella pahasti, mihin vaikutti sekin, että Mercedes keskitti autonkehityksessään voimavaroja Hamiltonin ympärille. Tällä kaudella Bottaksen on kuitenkin pakko haastaa Hamiltonia tasapäisemmin ja pystyttävä auttamaan Mercedes jälleen merkkimestariksi, jos mielii tallissa jatkaa 2020. Mikään salaisuushan ei ole, että Mercedes harkitsee Bottaksen korvaamista Esteban Oconilla.

Ferrari:

Sebastian Vettel romahti viime kauden lopulla täysin tehtyään ratkaisevissa tilanteissa useita ajovirheitä. Ferrarin johtoportaan sekoilukin vaikutti Vettelin romahdukseen. Tallipomo Maurizio Arrivabene sai lähteä, mutta Vettel jatkaa tallissa sopimuksensa mukaisesti.

Tällä kaudella Vettel joutuu uuteen tilanteeseen. ”Kakkoskuljettaja” Kimi Räikkösen sijasta Vettelin tallikaverina ajaakin nuori suurlupaus Charles Leclerc. Jos Leclerc kykenee päihittämään Vettelin, lienee Vettelin F1-ura aika lailla auringonlaskussa.

Ferrarin auto oli Barcelonan testeissä nopein. Mercedestä ei kannata silti aliarvioida ja luvassa lienee jälleen tiukka taistelu.

Red Bull:

Max Verstappen saattaa hyvinkin olla tämän hetken nopein F1-ajaja. Nuori mies pääsi viime kauden lopulla myös eroon virheistään ja alkaa olla riittävän kypsä taistelemaan maailmanmestaruudesta.

Verstappenilla on alkavalla kaudella kaksi haastetta. Red Bullin Honda-moottorin kilpailukyky ei välttämättä riitä Ferrarin ja Mercedeksen haastamiseen. Toinen haaste on nuori lupaava tallikaveri Pierre Gasly, jonka nopeus voi tulla Verstappenille ikävänä yllätyksenä.

Renault:

Renault-konserni panostaa Formula ykkösiin valtavia rahasummia ja ottanee 2019 ison harppauksen. Maailmanmestaruuteen harppaus tuskin riittää, mutta ei olisi yllätys, jos Renault olisi entistä lähempänä kärkeä.

Kuljettajat ovat Renaultilla kovaa tasoa. Isolla rahalla pestattu Daniel Ricciardo on kykynsä todistanut oltuaan esimerkiksi 2014 Red Bullilla Sebastian Vetteliä nopeampi. Nico Hülkenberg lienee yksi F1:n aliarvostetuimmista kuskeista. Hän laittanee Ricciardon koville.

Alfa Romeo:

Kimi Räikkönen jatkaa Formula ykkösissä vielä kahden vuoden ajan. Alfa Romeoksi ja Ferrarin kakkostalliksi muuttunut Sauber on Kimille hyvä paikka jäähdyttelyyn, kun liksakin on nelisen miljoonaa dollaria kaudessa.

Missään tapauksessa Alfa Romeolla ei ole mahdollisuutta taistella normiolosuhteissa voitoista, mutta pisteille tallin autolla pitäisi yltää säännöllisesti. Läheinen yhteistyö Ferrarin kanssa tietenkin auttaa.

Räikkösen tallikaverina ajaa nuori italialaislupaus Antonio Giovinazzi. Räikkönen on hänelle hyvä mentori.

McLaren:

Viime kaudella McLaren lopetti autonkehittelynsä jo aikaisessa vaiheessa ja keskitti voimavaransa vuoteen 2019. Melbournessa saadaan sitten tietoa, mihin se mahtaa viime vuosien alisuorittajalla riittää.

Molemmat kuljettajat ovat McLarenilla vaihtuneet. Carlos Sainz siirtyi talliin Renaultilta ja hän saa tallikaverikseen brittitulokas Lando Norrisin. Jos Sainz häviää Norrisille, lienee Sainzin F1-ura vaakalaudalla.

Haas:

Ferrarin kanssa yhteistyötä tekevä amerikkalaistalli jatkaa Romain Grosjeanin ja Kevin Magnussenin ajattamista, vaikka molempia arvosteltiin viime vuonna urakalla. Grosjean ja Magnussen eivät ole kuitenkaan maksukuskeja, vaan ovat lunastaneet paikkansa ajotaidoillaan.

Keskikastissa tilanne on tasainen. Haas hyötyy Ferrarin tekniikasta ja taistelee valmistajien pisteiden viitostilasta tasaisesti Alfa Romeon kanssa.

Racing Point:

Entinen Force India-talli vaihtoi viime kesänä omistajaa konkurssihakemuksen kautta, jolla intialaisomistaja Vijay Mallya pelattiin Formula ykkösistä ulos. Omistajavaihdos ei kuitenkaan tuonut tallille lisäresursseja. Yksikin piste on Racing Pointille kilpailusta hyvä tulos.

Racing Pointin kuljettajat Sergio Perez ja Lance Stroll maksavat ajamisensa tukijoidensa kautta. Perez on aliarvostettukin kuljettaja, mutta Strollin paikan Formula ykkösissä voi kyseenalaistaa. Stroll on tallin omistavan sijoittajaryhmän johtajan Lawrence Strollin poika.

Toro Rosso:

Red Bullin kakkostalli vaihtoi viime kauden jälkeen molemmat kuljettajansa, kun Pierre Gasly siirtyi Red Bullille, eikä Brendon Hartleyn ajattamista jatkettu. Venäläinen Daniil Kvyat tekee talliin yllättävän paluun saatuaan syksyllä 2017 Red Bullilta potkut. Tallikaverikseen Kvyat saa thaimaalaisbrittiläisen Alexander Albonin.

Toro Rosson menestys riippuu paljon Honda-moottorin tehomäärien kilpailukyvystä. Jos Honda on työssään onnistunut, voi Toro Rosso taistella jopa viidenneksi parhaan tallin asemasta.

Williams:

Pahassa matalalennossa ollut perinteikäs takavuosien huipputalli taistelee olemassaolostaan. Taloudellinen tilanne on vaikea, mutta ainakin kaudelle 2019 toiminta on turvattu. Puutteellisten resurssien takia Williams on taantunut kuitenkin heikoimmaksi talliksi.

Vakavasta käsivammastaan kuntoutunut puolalainen Robert Kubica ajaa Melbournessa ensimmäisen F1-kisansa yli kahdeksaan vuoteen. Williamsilla Kubican tallikaverina ajaa viime vuoden Formula 2-mestari, brittilupaus George Russell. Kuljettajapuolella Williamsilla onkin mielenkiintoinen parivaljakko.

Formula ykkösten kisakalenteri 2019 (kisojen alkamisajat Suomen aikaa)

Australia, Melbourne 17.3. klo 7.10

Bahrain, Sakhir 31.3. klo 18.10

Kiina, Shanghai 14.4. klo 9.10

Azerbaidzhan, Baku 28.4. klo 15.10

Espanja, Barcelona 12.5. klo 16.10

Monaco, Monte Carlo 26.5. klo 16.10

Kanada, Montreal 9.6. klo 21.10

Ranska, Paul Ricard 23.6. klo 16.10

Itävalta, Red Bull Ring 30.6. klo 16.10

Britannia, Silverstone 14.7. klo 16.10

Saksa, Hockenheim 28.7. klo 16.10

Unkari, Hungaroring 4.8. klo 16.10

Belgia, Spa-Francorchamps 1.9. klo 16.10

Italia, Monza 8.9. klo 16.10

Singapore, Marina Bay 22.9. klo 15.10

Venäjä, Sotshi 29.9. klo 14.10

Japani, Suzuka 13.10. klo 8.10

Meksiko, Mexico City 27.10. klo 21.10

Yhdysvallat, Austin 3.11. klo 21.10

Brasilia, Interlagos 17.11. klo 19.10

Arabiemiraatit, Abu Dhabi 1.12. klo 15.10