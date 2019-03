Ässät jäi viimeiseksi – valmentaja kehui joukkuettaan

Porin Ässien jääkiekkokausi päättyi torstai-iltana Helsingissä. HIFK kaatoi SM-liigan jumbon 4-1-lukemin.

Ässien päävalmentaja Pasi Kaukoranta oli viimeisen pelin jälkeen kuitenkin tyytyväinen monestakin eri asiasta. Kokenut koutsi hyppäsi kesken kauden porilaisten päävalmentajaksi ja sai aikaiseksi tulosta, mutta se tuli vain väärään aikaan.

- Meidän tavoitteet olivat kurinalaisuus, pelitavan noudattaminen ja intohimo sekä se, että se jänne säilyisi 40 peliä. Ja se säilyi. Esimerkiksi tänään kaksi erää erinomaista peliä. Kolmannessa erässä tuli kolme virhettä, joista totta kai IFK:n kaltainen joukkue ratkaisee pelin. Mutta kyllä me silti vielä tuossa kolmannessakin erässä taistelimme, Kaukoranta kertasi viimeistä otteluaan Ässien päävalmentajana Sport Contentille.

Kausi jätti Kaukorantaan ison jäljen, vaikka pudotuspelit jäivätkin haaveeksi. Ässien laiva kääntyi, mutta takamatka oli liian pitkä.

- Jos ajatellaan sitä, että tämä oli minulle 30. Kausi valmentajana, niin minulla on ollut kolme joukkuetta, jotka ovat ylitse muiden. Ensimmäisenä on Ässien mestaruusjoukkue 2013, sitten JYPin B-nuorten mestarijoukkue, mutta yllätys, yllätys, tämä joukkue on kolmantena. Nämä pelaajat opettivat minulle tämän kauden aikana yhden asian. Jääkiekkojoukkuetta ei voi johtaa diktaattorimaisesti, vaan koko homma perustuu pelaajien ja valmentajien väliseen vuorovaikutukseen sekä yhdessä asioista sopimiseen. Se on se valtava oppi, minkä sain tämän vuoden aikana. Ja se säilyi ihan loppuun saakka. Sen takia tämä joukkue oli huikea ja hieno tarina minulle itselleni, Kaukoranta sanoi.

Ässien pistekeskiarvo koheni sen jälkeen, kun Kaukoranta tuli ruoriin. Ässien päävalmentaja nosti jo viimeisen kotipelin jälkeen esille sen, että se keskiarvo olisi "normaalissa tilanteessa" riittänyt kymmenen sakkiin, mutta samaan aikaan myös porilaisten pääkilpailijat saivat päälle voittoputken.

- Joskus vain sattuu niin. Jos sitä nyt naureskeltiin jossain Radio Rockilla, että otin asian esiin, niin se nyt vaan on totuus. Ajoimme tämän kauden aikana kahdeksan nuorta pelaajaa sisään Liigaan. Tämä on Ässien tulevaisuuden kannalta sama asia kuin laittaisi rahaa pankkiin, Kaukoranta muistutti.

Kaukoranta ei jatka enää ensi kaudella porilaisten päävalmentajana.

- En ehkä ole sanonut viimeistä sanaani tässä lajissa, hän kuitenkin ilmoitti.

Haastattelu: Ville Hirvonen, Helsinki