Jääkiekon SM-liigassa huonoin yleisökeskiarvo 34 vuoteen

Jääkiekon SM-liigassa oli runkosarjassa 4232 katsojaa ottelua kohden. Liiga onkin yhä ylivoimainen katsojaykkönen, mitä kotimaiseen pääsarjatason urheiluviihteeseen tulee, mutta suosio on laskussa.

Verkkosivuillaan Liiga tiedottaa kahdeksan seuran kasvattaneen tällä kaudella yleisömääriään. HPK:n yleisömäärä kasvoi 8:lla ja Ilveksen 7,8 prosentilla viime kaudesta. Lukonkin yleisömäärä kasvoi 6,5 prosentilla.

Sitä Liigan tiedotteessa ei mainita, että katsojakeskiarvo 4232 on huonoin yleisökeskiarvo 34 vuoteen. Kaudella 1984-85 katsojia oli ottelua kohden 3840.

Euroopan jääkiekon pääsarjoista Liigan katsojakeskiarvo on vasta kuudenneksi paras. Tilastoykkösenä oleva Sveitsin NLA-liiga veti tällä kaudella 6949 katsojaa ottelua kohden. Toisena tilastossa on Jokereidenkin edustama KHL 6397 katsojan keskiarvollaan.

Liigan edellä ovat myös Saksan DEL, Ruotsin SHL ja Tshekin Extraliga. DEL:n katsojakeskiarvo oli tällä kaudella 6215, SHL:n 5828 ja Extraligan 5401.

Ylivoimainen maailman ykkönen on tietysti NHL, missä katsojakeskiarvo on 17 406 ottelua kohden. Farmiliiga AHL vetääkin sitten vain 5672 katsojaa. Kanadan junioriliigoista WHL:n katsojakeskiarvo on 4295, OHL:n 3853 ja QMJHL:n 3271.

Euroopan kakkossarjoista Ruotsin Allsvenskan on ykkönen 2713 katsojan ottelukohtaisella keskiarvollaan. Suomen Mestis on kuudentena. Ottelua kohti Mestiksessä kävi tällä kaudella runkosarjassa 762 katsojaa.

Jokereiden lähtö KHL:ään tietysti pudotti Liigan yleisökeskiarvoja. Toisaalta Jokerit nosti katsojalukujaan KHL:ään siirryttyään.

Jokereiden katsojamäärät olivat tällä kaudella laskussa, mutta ottelukohtaisella keskiarvollaan 8768 Jokerit oli Euroopan tilastossa kuitenkin kymmenentenä.

Liiga-seuroista ykkönen oli HIFK. Yleisökeskiarvollaan 7100 HIFK yltää Euroopan tilastossa sijalle 20.

Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta vain kiihtyy ja SM-liigalla riittääkin haasteita 2020-luvulla. Tuotetta pitäisi varmasti kehittää. Joukkuemäärää vähentämällä varmasti saisi tasokkaamman sarjan.

Jos länsieurooppalainen ylikansallinen kiekkoliiga joskus syntyy, nostaisi se varmasti Suomen kärkiseurojen tuotteen kiinnostavuutta. Resursseja olisi hankkia parempia pelaajia ja pelistä tulisi tasokkaampaa. Jokerit ja HIFK:kin voisivat kenties kohdata toisensa.

Sellaiset suunnitelmat ovat kuitenkin toiveajattelua. Varmaa on, että Liiga jatkaa 15 joukkueen suljettuna sarjana. Jokeritkin on sitoutunut KHL:ään vuoteen 2022 saakka.