Lauri Markkasen ja Chicagon tappioputki katkesi

Lauri Markkasen Chicago Bulls katkaisi viiden ottelun mittaisen tappioputkensa koripallon NBA-liigassa maanantaina. Chicago kukisti Läntisen konferenssin jumbosijalla majailevan Phoenix Sunsin vieraissa 116-101.

Markkanen pelasi 31 minuuttia ja heitti 17 pistettä. Suomalaistähden tilille merkittiin myös yhdeksän levypalloa, kaksi syöttöä, kaksi blokkia ja kaksi menetystä.

Markkanen laittoi 15 pelitilanneyrityksestään seitsemän sisään. Neljästä kolmen pisteen heitosta upposi yksi. Hän onnistui kummassakin vapaaheitossaan.

Sentteri Robin Lopez heitti Chicagolle 24 pistettä. Zach LaVine ylsi Markkasen tavoin 17 pisteeseen. Kris Dunn teki 14 pistettä.

Viime kesän NBA-draftissa numerolla yksi varattu Phoenixin Deandre Ayton saalisti 25 pistettä ja 12 levypalloa. Myös Devin Booker heitti 25 pistettä.

Helmikuussa Chicagon peli lähti rullaamaan ja joukkue otti useita voittoja kiillottaen alkukaudella pahasti tahriintunutta kilpeään. Maaliskuussa tahti muuttui taas mollivoittoiseksi.

Markkasellakaan ei ole maaliskuussa kulkenut helmikuun malliin. Bullsin valmennusjohtokin totesi odottavansa Markkaselta parempaa.

Bulls pelaa runkosarjassa vielä kymmenen ottelua. Tavoitteita ei juuri ole, koska joukkue tulee jäämään neljän viimeisen joukkoon.

Bulls on voittanut 72 pelistään vain 20. Heikompi voittoprosentti on ainoastaan Cleveland Cavaliersilla, Phoenix Sunsilla ja New York Knicksilla.

Kausi päättyy Bullsin ja Markkasen osalta huhtikuussa.