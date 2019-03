Helsinkiin puuhataan kahta luisteluhallia – olympiaunelma realistinen

Sekä jääpalloilijat että pikaluistelijat ovat saamassa 2020-luvulla Helsinkiin oman sisähallinsa. Jääpallohallia, joka soveltuisi muidenkin luistelulajien käyttöön, suunnitellaan Malmille. Myllypuroon suunnitellaan puolestaan hallia pikaluistelun ja taitoluistelun käyttöön.

Myllypuron Jääurheilukeskus Oy on allekirjoittanut aiesopimuksen YIT:n ja Caverion Suomi Oy:n kanssa. Myllypuron Jääurheilukeskus Oy:n omistavat Suomen Luisteluliitto ry ja Suomen Taitoluisteluliitto ry. Sopimus kattaa hankkeen kehitysvaiheen 1.2.-31.12.2019, jolloin tavoitteena on kehittää monitoimihallin teknistä suunnitelmaa niin investointeihin kuin käyttötalouteen liittyen. Hankkeen suuruus on vajaa 20 miljoonaa euroa.

- Hienoa, että olemme saaneet luotettavan ja hallirakentamisessa kokeneen yhteistyökumppanin. Sopimuksen myötä hanke ottaa isoja askelia eteenpäin, halliyhtiön hallituksen puheenjohtaja Janne Hänninen kommentoi tiedotteessa.

Suomesta kansainväliset mitat täyttävän hallin puuttuessa ovat suomalaiset huippupikaluistelijat joutuneet hakemaan harjoitusolosuhteita ulkomailta. Pyeongchangin olympiakisoissa 500 metrillä neljänneksi sijoittunut Mika Poutala harjoitteli Kanadan maajoukkueen kanssa suurimman osan vuodesta Calgaryssa.

Taitoluistelijat, puolestaan, ovat monien muiden jääurheilijoiden ohella joutuneet kasvavan jääaikapulan vuoksi tinkimään harjoitusvuoroistaan ja -olosuhteistaan. Sama koskee maailmalla suurta suosiota nauttivaa Short Trackia, jossa Suomella voisi olla potentiaalia jääkiekon lajipudokkaiden osalta.

Monitoimihalliin on suunnitteilla 400 metrin mittainen pikaluistelurata, 427 metrin mittainen juoksurata, kuntosali, kaksi peilisalia oheisharjoittelua varten sekä tilat esimerkiksi yritystilaisuuksien tai seminaarien järjestämiseksi. Noin 2000 hengen istumakatsomo mahdollistaisi esim. pikaluistelun EM- ja MM-kilpailujen järjestämisen Suomessa.

Jäähallihanke kuuluu Suomen Olympiakomitean opetus- ja kulttuuriministeriölle puoltamiin valtakunnallisesti merkittävien liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan vuosille 2019-22.

Jos Helsingin uudet luisteluareenat toteutuvat, olisi talviolympiakisojen hakeminen Helsinkiin 2030-luvulla perusteltavissa entistä paremmin. Yhtään uutta jäälajien suorituspaikkaa ei tarvitsisi rakentaa, kun HIFK:n suunnittelema Garden Helsinki -areenakin valmistuu 2020-luvulla.

Olympiakisojen hiihtolajit järjestettäisiin Lahdesta. Ja lumilautailut sekä freestylekin olisivat järjestettävissä Suomessa.

Kelkkaratoja löytyy Suomen läheltä Latvian Siguldasta sekä Norjan Lillehammerista. Alppilajeista pujottelut voisi järjestää Levillä. Syöksylaskut ja alppiyhdistetty sopisivat Åreen tai Lillehammeriin.