Juhamatti Aaltonen HIFK:n kaatoon: "Ihan sama, kumpi on suosikki"

Lahden Pelicans on yksi tämän jääkiekon SM-liigakauden suurimmista positiivisista yllättäjistä. Pelicans lähtee suosikkina puolivälieräsarjaan suurta ja mahtavaa Helsingin IFK:ta vastaan.

Pelicansin yksi mielenkiintoisimmista pelaajista on HIFK:stakin tuttu Juhamatti Aaltonen. Aaltonen aloitti kautensa ruotsalaisessa Skellefteåssa, mutta siirtyi kesken kauden Lahteen. Aaltonen odottaa innolla vanhan seuransa IFK:n kohtaamista pudotuspeleissä.

- Hyvä fiilis. Tässä on ollut pitkä viikko, kun on odottanut, että päästäisi jo pelloomaan. Huomenna päästään sitten onneksi irti, Aaltonen myhäili Sport Contentille keskiviikkona Helsingissä.

Aaltonen odottaa mielenkiintoista sarjaa IFK:ta vastaan.

- IFK on varmasti nopea ja fyysinen vastustaja. Kovatempoisia pelejä on varmasti luvassa, Aaltonen ennakoi.

Pelicansin ja HIFK:n sarjassa ei ole perinteistä suosikki vastaan altavastaaja-asemaa, sillä HIFK on suurseura ja sen odotusarvot ovat aina tapissa riippumatta siitä, miten runkosarja on sujunut. Pelicansin suosikin asema kumpuaa runkosarjasta, sillä lahtelaiset voittivat kaikki keskinäiset runkosarjakohtaamiset stadilaisia vastaan.

- Minulle se nyt ihan sama, kumpi siinä on ennakkosuosikki. Molemmat siitä jatkoon haluaa. Kummallekaan se jatkopaikka ei ole yllätys ja molemmille se on pettymys, jos ei jatkoon pääse. Sillä ei ole mitään merkitystä, kumpi siinä on suosikki.

Molemmat siitä jatkoon haluaa ja kumpaakin se ottaa päähän, jos putoaa, Aaltonen sanoi suoraan.

HIFK on Aaltoselle tuttu seura ja paluu Nordikselle on sytyttävä asia. Aaltonen pelasi jo runkosarjassa kolme kertaa HIFK:ta. Tosin kaksi kohtaamista tuli SM-liigan sijaan CHL:ssä.

- Olen sen jo kolme kertaa tällä kaudella tehnyt. Kaksi kertaa Skellefteån kanssa ja kerran Pelicansin kanssa, mutta totta kai siinä on ekstralatausta, kun kyseessä on entinen seura. Se IFK:n loppukausi ei aikanaan mennyt nappiin, joten totta kai sitä haluaa näyttää osaamistaan. Joukkueena tässä kuitenkin pelataan ja mennään päivä kerrallaan. Yritetään nauttia joka hetkestä, kun saadaan olla pudotuspeleissä mukana, Aaltonen sanoi.

Aaltonen on erikoinen tapaus. Hän on hyvin taitava, mutta jotenkin tuntuu, ettei täyttä potentiaalia ole saatu mitattua hänestä ulos. Tälläkin kaudella Skellefteåssa esitykset ailahtelivat paljon. Niinpä eteen tuli paluu SM-liigaan ja Aaltoselle tuttuun Lahteen.

- Se alkukausi oli vaikea. CHL:ssä pelit meni hyvin, mutta SHL:ssä ei mennyt niin hyvin. Nyt oli sitten ihan hyvä runkosarjan lopetus. Toivotaan, että käyrä on nouseva, Aaltonen mietti omaa kauttaan.

Jos HIFK on Aaltoselle tuttu seura, niin sitä on myös Pelicans. Aaltonen löi läpi Liiga-tasolla juuri Lahdessa kaudella 2009-2010. Paluu tuttuun paikkaan oli helppo.

- Kyllä oli helppo tulla. Tuttuja jätkiä oli muutamia ja tiesin Nupen (Pasi Nurminen) ja organisaation hyvin. Jätkät otti minut hyvin vastaan. Helppoa se oli, Aaltonen mietti paluustaan Lahteen.

Pelicansin vahvaa tulemista on rakennettu jo vuosia, mutta vasta Ville Niemisen tulo päävalmentajaksi räjäytti pankin lopullisesti. Pelicans oli runkosarjassa hienosti kolmas tulokasvalmentajan johdolla. Aaltosella on Stanley Cup-voittaja Niemisestä vain hyvää sanottavaa.

- Värikäs on kaveri ja mukava. Hyvä koutsi ja osaa sytyttää joukkueen. Ei ole kyllä mitään pahaa sanottavaa hänestä.

Mutta mikä on tehnyt Pelicansista niin hyvän tällä kaudella? Aaltonen ei ole ollut koko matkaa kyydissä, mutta hänellä on silti heittää kysymykseen vastaus, joka voi hyvinkin olla lähellä oikeaa.

- Yksi juttu voi olla se, että (Tommi) Pärmäkoski, joka on jo useamman vuoden toiminut siellä fysiikkakoutsina on saanut urheilullisuuden kuntoon ja jätkät on hyvässä urheilullisessa kunnossa. Sitten on tietysti pelisysteemi, miten Pelsu pelaa. Nopeaa ja aggressiivista kiekkoa. Se kokonaispaketti on toiminut hyvin ihan lähtien jään ulkopuolisista asioistakin. Se alkaa nyt pikkuhiljaa näkyä, Aaltonen arveli.