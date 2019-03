TPS kompuroi runkosarjan lopussa – käylö HPK:ta vastaan köpelösti?

Turun Palloseura pelasi heikon runkosarjan lopun jääkiekon SM-liigassa. Palloseura pelasi itselleen kuitenkin lopulta kotiedun ja mittaa puolivälierissä HPK:n tason.

TPS meinasi sulaa kevätauringossa totaalisesti, sillä 10 viimeisestä runkosarjan pelistään se voitti vain kaksi. Nyt Turussa ollaan kuitenkin luottavaisin mielin lähdössä kohti kevään huipennusta ja HPK-sarjaa.

- Hyvillä mielin tietysti. 60 peliä runkosarjaa takana ja aina on vastustaja vaihtunut, mutta nyt on ihan selvät sävelet. Olemme levänneet pari päivää ja nyt olemme kolme päivää valmistautuneet kohtaamaan Kerhoa (HPK). Nyt on yksi vastustaja ja mielenkiintoinen haaste edessä. Aika samantyyliset joukkueet vastakkain ja pelataan samantyylistä lätkää. Parempi voittakoon, TPS:n päävalmentaja Kalle Kaskinen sanoi Sport Contentille keskiviikkona Helsingissä.

TPS:n karu saldo runkosarjan lopussa ei enää keskiviikkona päävalmentajaa painanut.

- Ei sitä enää tässä vaiheessa ole ollut tarvetta käydä läpi. Kyllä sitä tuossa matkan varrella mietittiin, että missä mennään ja miksei tule tulosta. Pelaamisen taso ei ollut sitä luokkaa, että olisimme kauheasti ”väärin hävitty”. Pitkä kausi on takana ja paljon pelaajia on ollut pois. Jossain vaiheessa saimme jonkun takaisin ja mietimme, että nyt rupeaa helpottamaan, mutta ei se sitten ruvennutkaan helpottamaan. Se on nyt kuitenkin ollutta ja mennyttä. Nyt on hyvä fiilis päällä, Kaskinen sanoi.

HPK tarjoaa turkulaisille varmuudella kovan haasteen.

- HPK on pelinopea joukkue, joka kääntää nopeasti molempiin suuntiin. Minun mielestäni todella hyvä jääkiekkojoukkue, joka pelaa tämän päivän lätkää monipuolisesti. Rehellisyys voittaa tässä sarjassa. Nämä pelit voitetaan pelaamalla ja parempi joukkue voittaa, Kaskinen ennakoi.

TPS:n pelivire on kiistatta kysymysmerkki. Runkosarjan lopussa joukkue ei näyttänyt menestymään valmiilta ryhmältä. Päävalmentaja Kaskisen mielestä parasta TPS:ää ei ole kuitenkaan vielä nähty.

- Sitä me ei oikeastaan ole vielä nähty, että me päästäisiin neljällä ketjulla rummuttamaan ja sitä kautta saataisiin pelin intensiteetti ylös ja kamppailuvoimaa lisää. Siihen päälle sitten maalintekotaito, jota meillä on ihan riittävästi. Eli odotan sitä, että päästäisiin neljällä ketjulla rummuttamaan ja siihen päälle vaikka vielä Kaapo Kakko ja Oula Palve, Kaskinen heitti paineita tähtiensä niskaan.

HPK:n ja TPS:n puolivälieräsarja alkaa huomenna torstaina Hämeenlinnassa. Neljällä voitolla pääsee välieriin.