HIFK kovassa paikassa: "Meidän parasta ei ole vielä nähty"

Helsingin IFK lähtee jääkiekon SM-liigan pudotuspeleihin haastajan asemassa. Tai ainakin se haluaisi lähteä.

HIFK on Suomen mittapuulla suurseura, eikä HIFK koskaan pääse nauttimaan ainakaan samalla tavalla paineettomasta altavastaajan asemasta kuin joku pienempi seura pääsee. Väite siis kuuluu: Pelicans on runkosarjan valossa suosikki, mutta IFK:n kohdalla odotusarvot ovat aina niin tapissa, ettei se pääse koskaan täysin pakoon paineita.

- Molemmat asiat on ihan totta. Jos ihan faktoja katsotaan, niin tuo sinun ensimmäinen väite pitää paikkaansa ja isommassa perspektiivissä IFK ei koskaan saa pudotuspeleissä, eikä yhdessäkään runkosarjan pelissä ilmaisia pisteitä mistään. Se on tietyllä tavalla osa tätä brändiä, HIFK:n päävalmentaja Jarno Pikkarainen sanoi keskiviikkona Sport Contentille Helsingissä.

Oli suosikki sitten kuka tahansa, niin varmaa lienee se, että Pelicans ja HIFK tarjoavat hyvää kiekkoviihdettä.

- Ihan mielenkiintoinen sarja varmasti tulossa. Uskoisin, että tulee tunteita herättävä ja pitkä sarja. Siinä mielessä varmasti urheilua parhaimmillaan, Pikkarainen ennakoi.

HIFK:n kausi on ollut toistaiseksi vaikea. Helsinkiläiset keikkuivat syksyllä pitkään sarjan häntäpäässä ja hävisivät pahimmillaan synkän talvijakson aikana jopa seitsemän ottelua putkeen. Ari-Pekka Selin sai kesken kauden potkut ja tilalle tuli hänen apurinsa Pikkarainen. Nykyinen HIFK-luotsi sanoo, että joukkueessa on paljon vielä ulosmittaamatonta potentiaalia.

- Meillä on vielä paljon parannettavaa. Tiettyyn pisteeseen olemme nyt päässeet. Olemme joutuneet pitkän aikaa jo hitsautumaan ja taistelemaan paikasta kuuden joukossa ja kehittämään itseämme. Meillä on kuitenkin vielä resursseja kehittää lisää. Meidän parasta ei ole vielä nähty, päävalmentaja uskoo.

HIFK:n paikka kuuden joukossa ratkesi vasta runkosarjan viimeisellä kierroksella. Stadilaiset aloittivat oman pudotuspelinsä käytännössä jo helmikuussa.

- Koko runkosarja on ollut meidän pelaajille enemmän tai vähemmän raskas. Vähän jopa poikkeuksellinenkin. Runkosarjan viimeiset 10-15 peliä voitettiin paljon ja parannettiin peliä, mutta siitä huolimatta ei meinattu päästä sinne kuuden joukkoon. Nyt se on saatu tavallaan kuitenkin pyyhittyä pois ja se kääntyy enemmän voimavaraksi. Nyt olemme saaneet viikon huilata ja varmasti henkisellä puolella on paljon vapautunut energiaa, Pikkarainen mietti.

Pikkarainen on päävalmentajana SM-liigassa vielä kovin vihreä. Nyt hän on ensimmäistä kertaa urallaan todellisen suurseuran päävalmentaja ja valmistautumassa uransa tähän saakka kovimpaan paikkaan. Hieno mahdollisuus?

- Totta kai. Mutta eihän tämän tietenkään pitänyt näin mennä. Tämä tuli aika lyhyellä aikaa. Toisaalta asiat elämässä aina muuttuvat ja nyt on ollut se tilanne, että pyritään ottamaan paras irti tässä, Pikkarainen sanoi viitaten hyvän ystävänsä Selinin potkuihin kesken kauden.

- Jääkiekko on kuitenkin jääkiekkoa, oli kyseessä sitten suuri tai pieni seura. Keskittyminen olennaiseen on se tärkein juttu. Tässä paikassa pitää tietysti pystyä sulkemaan enemmän asioita sivulle kuin jossain pienemmässä paikassa, Pikkarainen sanoi.