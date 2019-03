Tappara selvitti alamäkensä: "On paljonkin juttuja tehty oikein"

Tampereen Tappara pelasi vaikean alkusyksyn jääkiekon SM-liigassa, mutta lopulta Tapparan kone jälleen lämpesi ja joukkue nousi runkosarjan kakkoseksi heti Oulun Kärppien jälkeen.

Kestomenestyjä Tapparan ensimmäinen haaste pudotuspeleissä on Rauman Lukko, joka selvitti tiensä puolivälieriin säälien kautta. Tapparan hyökkääjä Kristian Kuusela ei paukuttele henkseleitä ennen sarjaa.

- Runkosarjassa pelasimme tosi tasaisia pelejä heitä vastaan, joten tosi tasaista sarjaa kyllä odotan. Hyvin liikkuva joukkue on vastassa. Hyvä sekoitus nuoruutta ja kokemusta. Niin kuin toki meilläkin. Tasoissa ollaan sen suhteen. Kiva päästä pelaamaan perjantaina. Tässä on nyt viikko odoteltu, Kuusela sanoi keskiviikkona Helsingissä Sport Contentille.

Tapparan alkukausi oli todella vaikea, sillä joukkue voitti kuudesta ensimmäisestä pelistään vain yhden. Lopulta tamperelaisten kurssi kuitenkin oikeni kohti perinteisempää Tapparaa.

- Runkosarja oli vaiherikas, missä tapahtui paljon asioita. Ylä- ja alamäkiä ja ehkä sellaisia jyrkkiäkin alamäkiä. Sen jälkeen pystyimme kuitenkin aina kasaamaan joukkueen ja pelaamaan vielä paremmin. Sieltä olemme kyllä pystyneet ammentamaan virtaa. Sillä tavalla pitää olla kyllä luottavainen joukkueen suhteen, että aina kun on mennyt huonosti, niin sitä kautta olemme pystyneet kaivamaan aina paremman esityksen. Hyvä asia on se, että nuo huonotkin kokemukset tulivat tuohon matkan varrelle. Kun tulet runkosarjassa toiseksi, niin kyllä siinä on paljonkin juttuja tehty oikein, Kuusela kertasi.

Tapparan menestysputki on pitkä. Seura on ollut jo käsittämättömät kuusi kevättä putkeen SM-liigan finaalissa ja voittanut mestaruuden vuosina 2016 ja 2017. Viime keväänä Tappara jäi hopealle. Mihin Tapparan hurja menestysputki oikein perustuu?

- Kyllä se on päivittäinen tekeminen. Se, mitä tapahtuu päivittäin harjoituksissa hallilla. Se vaatimustaso on siellä kova ja ne siirtyvät sitten peleihin. Se on varmaan se olennainen asia, minkä takia Tapparassa on menestytty, Kuusela näkee.

Finaaliputki sai viime keväänäkin jatkoa, mutta Kärpät jätti tamperelaisille viime keväästä karvaan maun ja hopean käteen. Nyt Tappara janoaa taas sitä kirkkainta palkintoa.

- Voittamiseen ei tietenkään kyllästy koskaan. Kyllä kun tähän asti pääsee, niin aina sitä voittoa tavoittelee. Ei kuitenkaan kannata mennä yhtään liikaa eteenpäin. Peli kerrallaan mennään, oli tulos sitten mikä tahansa. Uusi peli tulee aina nopeasti eteen. Turha jäädä miettimään oli sitten hyvää tai huonoa, Kuusela sanoi.

Oulun Kärpät oli viime keväänä mestari ja on myös tänä keväänä ylivoimainen mestarisuosikki. Miten Kärpät on kaadettavissa?

- Se on vähän joukkuekohtaista, mutta olemme kuitenkin pystyneet voittamaan heidät Oulussa tänä vuonna. En osaa yhtä asiaa sanoa, joukkueen kanssa heidät pitää pystyä kollektiivina kaatamaan. Ei siihen mitään taikatemppua ole, Kuusela linjasi.

Tapparan ja Lukon välinen puolivälieräsarja alkaa Tampereella perjantaina. Neljällä voitolla pääsee välieriin.