Kärpät ylivoimainen Ilvestä vastaan? – "Tiukka sarja tulossa"

Jääkiekon SM-liigan runkosarjan ylivoimaisesti voittanut Oulun Kärpät lähtee suurena suosikkina torstaina alkaviin pudotuspeleihin. Kärppien ensimmäisenä haasteena on Tampereen Ilves, joka selvitti tiensä puolivälieriin vasta ns. säälipudotuspelien kautta.

Kärpät tiedostaa kuitenkin, ettei leijumiseen ole varaa. Ilveksellä on sarjassa vain voitettavaa. Kärpät kohtasi Ilveksen neljä kertaa runkosarjan aikana ja voitti joka kerta.

- Tiukkoja pelejä ovat olleet kaikki meidän tämän kauden kohtaamiset. He pelaavat aika aggressiivista jääkiekkoa ja he ovat myös hyvä iskemään vastaan. Tiukka sarja varmasti tulossa. Odotan innolla, Kärppien nuori hyökkääjä, nuorten maailmanmestari Aleksi Heponiemi sanoi keskiviikkona Helsingissä.

Kärpät ei ole pelannut enää aikoihin panoksellisia pelejä, sillä runkosarjan voitto ratkesi jo hyvissä ajoin. Pudotuspelien alkamista onkin odoteltu Oulussa innolla.

- Totta kai on odottavainen ja hyvä tunnelma. Ei ole onneksi enää kuin pari päivää, kun pääsee hyppäämään askiin. Me kaikki olemme innoissamme, Heponiemi sanoi.

Kärpät on saanut runkosarjan jälkeen levätä. Suora pudotuspelipaikka toi viikon mittaisen tauon. Heponiemen mukaan tuo aika on käytetty tehokkaasti.

- Olemme levänneet hyvin ja tällä viikolla olemme aloittaneet harjoittelun ja käyneet vähän erikoistilanteita läpi. Huomenna saamme vähän tarkempaa kuvaa vielä Ilveksestä ja alamme käydä vähän tarkemmin vielä heidän peliään läpi. Olemme treenanneet hyvin ja olemme varmasti valmiita perjantaina, nuori lahjakkuus vakuutti.

Kärpät pelasi runkosarjan lopun panoksettomasti, mutta minkäänlaista ulospuhallusta ei tullut. Kärpät lähti voittamaan jokaista peliä, vaikka pisteillä ei enää loppukaudesta sille ollutkaan mitään merkitystä.

- Kyllä me joka peliin lähdimme taistelemaan kolmesta pisteestä ja voitosta. Jokainen pelaaja haluaa voittaa, eikä kukaan halua mennä kentälle häviämään. Lähdimme joka peliin täysillä ja asennoiduimme niin, että se olisi kauden tärkein peli, niin kuin tietysti joka peli onkin tärkeä, Heponiemi vahvisti.

Nyt sen sijaan on panosta. Ilves on Heponiemen mielestä vaarallinen joukkue, jota ei voi ottaa kevyesti.

- Heillä on paljon nuoria pelaajia, jotka pelaavat tosi kurinalaisesti. He pelaavat aggressiivisesti ja täysillä. Ilves on kyllä todella nopea joukkue, jossa on paljon hyviä yksilöitä. Taitoa heillä riittää kyllä varmasti, Heponiemi kertoi.

Kärppien ja Ilveksen välinen puolivälieräsarja alkaa perjantaina Oulussa. Neljällä voitolla pääsee välieriin.