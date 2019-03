Suomi haastaa futiksessa Italian – ainoa Suomen voitto vuodelta 1912

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue Huuhkajat aloittaa EM-karsintaurakkansa lauantaina. Haaste on heti todella kova, kun Udinessa pelattavassa ottelussa vastaan tulee Italia.

Nelinkertainen maailmanmestari Italia on tietenkin ylivoimainen suosikki. Italian joukkueeseen Suomen joukkueen pelaajista mahtuisi todennäköisesti vain maalivahti Lukas Hradecky.

Italian peli on viime vuosina kuitenkin tökkinyt. Yllättäen Italia karsiutui viime vuoden MM-kisoista, kun Ruotsi oli parempi jatkokarsinnassa.

EM-karsinnoissa Italialla on ennen kaikkea pelissä kunniansa palautus.

- Ottelun alku on todella tärkeä. Italia haluaa näyttää kotiyleisölleen ja päästä kisoihin. Viimeiset pari vuotta ovat olleet heille hankalia, he tulevat varmasti motivoituneina pelaamaan meitä vastaan. On tärkeää, että pidämme alussa nollan. Sitä kautta saamme oman pelin pyörimään, arvioi Suomen joukkueen kapteeni Tim Sparv Palloliiton haastattelussa.

Viime syksynä Suomi voitti lohkonsa Kansojen Liigassa kaadettuaan Kreikan, Unkarin ja Viron. Suomen menestys perustui ennen kaikkea tiiviiseen puolustuspeliin.

- Me lähdemme otteluun puolustuspelin kautta, se on A ja O. Italia pitää palloa paljon, mutta sekä Portugalia että Puolaa vastaan heillä on ollut vaikeuksia hyökkäyspelissä. Jos pidämme oman muodon kasassa ja puolustamme joukkueena, niin meillä on hyvä sauma tehdä Italian elämä vaikeaksi, totesi Sparv.

Suomi ja Italia ovat kohdanneet A-maaotteluissa 13 kertaa ja Italia on voittanut näistä peleistä 11. Suomen ainoa voitto on Tukholman olympiakisoista vuodelta 1912. Silloin Suomi oli parempi 3-2.

Tasapeliin Suomi ylsi Italiaa vastaan Roomassa 1975 pelatussa EM-karsintapelissä. Silloin peli päättyi 0-0.

Maalinteossa Italiaa vastaan Suomi on kyennyt viimeksi Torinossa 1977. Tosin silloin lukemat olivat suomalaisten kannalta murheelliset. Italia voitti MM-karsintaottelun 6-1.

Udinessa on muisteltu kuuden vuoden takaista Gijonin ihmettä. Silloin Huuhkajat taisteli 1-1 -tasapelin MM-karsintapelissä Espanjaa vastaan. Tasoitusmaalin teki Teemu Pukki, joka on mukana Udinessakin.

Pukki pelaa Englannin kakkossarjassa erinomaista kautta Norwichin joukkueessa. Italia laittanee Pukin lauantaina erityistarkkailuun.

Italian ja Suomen ottelu alkaa Udinessa lauantaina kello 21.45 Suomen aikaa.