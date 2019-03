Hieno suomalaistulos taitoluistelun MM-kisoissa

Viveca Lindforsin EM-pronssin lisäksi suomalainen taitoluistelukausi toi toisenkin arvokisaonnistumisen. Jäätanssijat Juulia Turkkila ja Mathias Versluis päätyivät ensimmäisissä MM-kisoissaan sijalle 16.

Jo pääsy mukaan jäätanssin rytmitanssista mukaan vapaaohjelmaan oli Turkkilan ja Versluisin osalta iloinen yllätys. Ja venymiskykyä löytyi vapaatanssissakin parin parannettua sijoitustaan kahdella pykälällä.

- Olemme tosi tosi iloisia ja onnellisia, kuinka ohjelma sujui. Nautimme luistelusta tänään ja annoimme vain mennä. Meillä oli hyvä keskinäinen lataus ja pystyimme kuulemamme mukaan luomaan hyvän tunnelman myös paikalla olleen japanilaisyleisön keskuuteen, pari kertoi Taitoluisteluliiton tiedotteessa.

Tulos ylitti myös Turkkilan ja Versluisin odotukset.

- Lopputulos sijoituksen osalta ensimmäisissä MM-kisoissamme on upea. Emme voi olla kuin tyytyväisiä.

Parin valmentaja Maurizio Margaglio, vuoden 2001 jäätanssin maailmanmestari, oli ylpeä suojattiensa esiintymisestä MM-kilpailussa.

- Viikko kaikkinensa oli hieno ja olen hyvin onnellinen heidän ensimmäisestä yhteisestä MM-kilpailustaan. Pari teki tavattoman hyvää työtä koko viikon harjoituksista alkaen ja kilpailussa pystyivät hallitsemaan tunteensa ja esittämään vahvaa hyvää luistelua, Margaglio kehui.

Turkkila tuli ensin tunnetuksi yksinluistelijana. Hänen uransa polki kuitenkin paikallaan ja hän päätti siirtyä jäätanssiin. Kova työnteko Versluisin kanssa on tuottanut tulosta.

Turkkilan ja Versluisin lisäksi Suomea edustivat Japanin Saitamassa järjestetyissä EM-kisoissa yksinluistelijat Emmi Peltonen ja Valtter Virtanen. Heidän urakkansa päättyi lyhytohjelmaan.

Peltonen joutui Saitamaan pikakomennuksella, koska EM-pronssimitalisti Lindfors ei kyennyt osallistumaan. Lyhyt valmistautuminen varmasti näkyi Peltosen suorituksessa.

Suomalainen taitoluistelu on joka tapauksessa muutaman lamavuoden jälkeen mennyt eteenpäin. Lindfors on osoittanut, että Laura Lepistölle ja Kiira Korvelle löytyy manttelinperijöitä. MM- ja olympiakisoissakin Lindforsilla on kaikki mahdollisuudet saavuttaa kovan luokan tuloksia.

Turkkila ja Versluis ovat hyvällä tiellä eteenpäin. Arvokisamitaleista on heidän osaltaan toki vielä liian aikaista puhua.