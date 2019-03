Naisleijonien MM-joukkueessa iso ikähaitari – vanhin syntynyt 1973 ja nuorin 2002

Naisten jääkiekon MM-turnaus pelataan Espoossa 4.-14. huhtikuuta. Suomi lähtee turnaukseen tietysti mitalisuosikkina.

Peräti viidettätoista kertaa jääkiekon arvoturnauksessa pelaava Jenni Hiirikoski valmistautuu toisiin MM-kotikisoihinsa. Edellisen kerran Hiirikoski pääsi pelaamaan MM-kiekkoa Suomessa 2009. Silloin pelattiin Hämeenlinnassa ja Suomi saavutti pronssia.

- Tosi hyviä muistoja. Hämeenlinnassa pelattiin ja muistaakseni hyvin oli porukkaa silloinkin viimeisenä päivänä katsomassa pronssipeliä. Oli silloin uusi kokemus päästä kaikkien ystävien ja perheen eteen pelaamaan, muistelee Hiirikoski kymmenen vuoden takaista kokemusta.

Tänä keväänä MM-kiekkoa pelataan siis Espoossa. Lipunmyynnin kerrotaan edenneen lupaavasti.

- Huikea fiilis on niistä Hämeenlinnan kisoista jäänyt mieleen. Innolla odotan, että pääsen pelaamaan taas kotikisoja, toteaa Hiirikoski.

Hiirikoski, 32, on voittanut kuusi MM-pronssia ja kaksi olympiapronssia. Kirkkaammat mitalit ovat menneet Pohjois-Amerikkaan.

- Kyllä jokainen pronssi on ollut kova saavutus. Katsotaan, mihin tavoitteeseen joukkue päätyy kisojen suhteen, Hiirikoski toteaa.

Edellisissä MM-kisoissa 2017 ja Pyeongchangin olympiakisoissa 2018 Suomi voitti pronssia. Naisten jääkiekon osalta on Suomessa menty eteenpäin.

Myös uusia huippupelaajia on tulossa. MM-joukkueessa on mukana kolme 2000-luvulla syntynyttä pelaajaa. Mutta mukana on myös vuonna 1973 syntynyt Riikka Sallinen.

Sallisesta tulee ensimmäinen kolmea sukunimeä jääkiekon MM-kisoissa käyttänyt pelaaja. Aiemmin hänet tunnettiin Riikka Niemisenä ja Riikka Välilänä.

Sallinen on 29 vuotta Suomen nuorinta pelaajaa, 2002 syntynyttä Nelli Laitista vanhempi. Hiirikosken mukaan pukukopissa ikäerot eivät haittaa.

- Riikkahan on pahin niissä pukukoppijutuissa. Siellä ei kyllä kukaan katsele, mikä vuosiluku on siinä passissa. Kyllä ne ihan yhtä hyviä tai huonoja ne jutut on, olit sä sitten vanha tai nuori. Riikka on ihan messissä niissä, Hiirikoski naurahtaa.

Nelli Laitisen lisäksi nuorista suurlupauksista ovat mukana 2001 syntyneet Elisa Holopainen ja Viivi Vainikka.

- Nelli on ihan huikea lahjakkuus. Tulee olemaan suuri vastuunkantaja tulevaisuudessa. Ellu ja Viivi ovat tosi taitavia. Ehkä vähän erilaisia hyökkääjiä, mutta heistä saadaan ratkaisuhalukkuutta. Elisa Holopainen on ollut Suomen liigassa melkoinen maalitykki, kuvailee Hiirikoski teini-ikäisiä MM-kisapelaajia.

Vanhemmat pelaajat auttavat nuoria tarvittaessa, mutta eivät sorru liialliseen ”opettajamaisuuteen”.

- Annetaan heidän olla nuoria ja ennakkoluulottomia. Meidän vanhempien pelaajien puolelta ei mitään paineita luoda. Yritetään auttaa siinä matkalla, Hiirikoski kertoo.

Naisten MM-kisojen lipunmyynti on edennyt lupaavasti. Hiirikosken mukaan pöhinää naisten maajoukkueen ympärillä on nyt enemmän.

- Mun mielestäni ollaan otettu tosi hyviä steppejä. Viime vuoden olympiamitali toi taas ison näkyvyytensä ja kiinnostavuutena. Nykypäivänä auttaa tietysti kaikki sosiaalisen median kanavatkin.

Suomi aloittaa MM-kisaurakkansa Espoossa 4. huhtikuuta. Avausottelussa vastassa on Yhdysvallat.

Espoon MM-kisoihin valitut Naisleijonat:

Maalivahdit: Jenna Silvonen (Blues), Eveliina Suonpää (Linköping HC), Noora Räty (Kunlun Red Star)

Puolustajat: Jenni Hiirikoski (Luleå HF), Nelli Laitinen (Blues), Rosa Lindstedt (HV71), Isa Rahunen (Kärpät), Ronja Savolainen (Luleå HF), Minnamari Tuominen (Blues), Ella Viitasuo (Blues)

Hyökkääjät: Sanni Hakala (HV71), Elisa Holopainen (KalPa), Venla Hovi (Inferno Calgary), Michelle Karvinen (Luleå HF), Petra Nieminen (Luleå HF), Tanja Niskanen (KalPa), Emma Nuutinen (Mercyhurst University), Riikka Sallinen (HV71), Susanna Tapani (TPS/Linköping HC), Noora Tulus (Luleå HF), Viivi Vainikka (Team Kuortane), Linda Välimäki (Ilves)