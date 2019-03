Suomella maailmanluokan lupauksia naisten jääkiekossakin – MM-valinta ei tullut "armosta"

Suomi emännöi naisten jääkiekon MM-kisoja Espoossa 4.-14. huhtikuuta. Joukkueen runko koostuu viime vuonna Pyeongchangissa olympiapronssia voittaneista pelaajista, mutta mukana on myös kolme 2000-luvulla syntynyttä MM-tasolla tulikasteensa saavaa pelaajaa.

Suomen päävalmentaja Pasi Mustonen painottaa keskittyneensä valintaprosessissa edellytyksiin pelaajan kyvykkyydestä kansainvälisellä tasolla.

- Löin oman rimani kansainvälisen tason liikkeen mukaan, kun peli on niin vauhdikasta. Sieltä löytyi viimeisen kuuden vuoden kisojen ajalta noin 15 pelaajaa, joilla on se luisteluvoima, jolla on mahdollisuuksia haastaa finaalijoukkueita, Mustonen kertoo.

- Sitten on sellaisia pelaajia, jotka lukee pelin niin hyvin, tai ovat henkisesti niin vahvoja, että pystyvät pelaamaan huippukiekkoa. Se kuvaa tämän rakennemuutosta sekä sitä, että meille tulee yhä enemmän pelaajia, Mustonen jatkaa.

Naisten jääkiekon harrastajamäärät ovat Suomessa kasvaneet. Se näkyy myös maajoukkueleirillä käyneiden pelaajien määrässä.

- Meillä oli 47 pelaajaa tällä kaudella leirityksessä, mikä on ihan eri lukema kuin aikaisemmin. Lukema on tasaisesti noussut. Kaikki pystyvät pärjäämään maajoukkueleirillä ja pelaamaan hyvää lätkää, Mustonen kertoo.

Mustosen mukaan maajoukkueleirityksessä olleilla pelaajilla monilla on suoritustason tasaisuudessa vielä parantamisen varaa.

- Raakileita on, jotka pystyvät pelaamaan yksittäisiä hyviä pelejä, mutta eivät tasaisesti koko turnausta. Se arkitekeminen ei ole ollut kaikilla vielä riittävän pitkään riittävän laadukasta.

Suomi poikkeaa naisten jääkiekon kärkimaista Yhdysvalloista ja Kanadasta siinä, että jo teini-ikäiset mahtuvat maajoukkueeseen. Syy johtuu materiaalin laajuudesta.

- Tässähän me erotaan valtavasti Pohjois-Amerikassa, missä noin nuoret pelaajat odottelevat 3-4 vuotta ennen kuin pääsevät joukkueeseen. Nyt oli poikkeuksellista, että USA on valinnut joukkueeseensa yhden 1999 syntyneen. Halusivat nuorentaa joukkuettaan. Kanada tulee erittäin kokeneella joukkueella. Yksi nuori pelaaja on heillä lisää, Mustonen taustoittaa.

Pohjoisamerikkalaispelaajalla on realismia päästä maajoukkueeseen vasta yli 20-vuotiaana.

- Kun sinut valitaan U18-turnauksen parhaaksi pelaajaksi, ei ole mitään toivoa, että mahtuisi Kanadan tai USA:n joukkueeseen normaalisti. Täytyy pelata satoja pelejä, että otat stepin A-maajoukkueeseen.

Mustonen näkee tilanteen Suomen kannalta hyvänäkin. Nuoret suurlupaukset saavat maajoukkueessa heti oppia kovista peleistä.

- Meillä lahjakkuudet otetaan heti mukaan. Petra Niemisen otin 16-vuotiaana mukaan Kamloopsiin ja heti tuli läpimurto. Ronja Savolaisella oli 17-vuotiaana heti hyvät kisat. Näitä pelaajia ajetaan siten, että kolmen vuoden päästä ovat tosi lähellä sitä huippua ja seitsemän vuoden päästä maailman huipulla, jos elävät ja sykkivät lätkälle. Sille tylsälle arjelle välillä. Kultakimpaleet tarvitsevat vain mailit, vuodet ja harjoittelut, että haastaisivat top kympin maailmassa.

MM-kisapaikan saivat 2001 syntyneet Elisa Holopainen ja Viivi Vainikka sekä 2002 syntynyt Nelli Laitinen.

- Ovat täysin ansainneet paikkansa joukkueessa. Ovat parempia jo nyt, kuin ne, jotka taistelivat kisapaikasta heidän kanssaan. Ei heitä armosta valita, painottaa Mustonen.

Naisten jääkiekon huipputapahtuma on olympiaturnaus. Tämän vuoden MM-kisadebytantit hakevat arvokasta oppia Pekingin 2022 olympialaisia varten.

- Olen tyytyväinen, että kolmea vuotta ennen Pekingin olympialaisia, mulla on tarjolla tuollainen kolmikko joukkueeseen jo nyt. He olivat jo kesällä mukana, ja nyt osoittivat, että ansaitsevat paikkansa. En kesälläkään heitä vahingossa ottanut mukaan, koska 2022 on olympialaiset.

MM-leirityksessä Mustonen aikoo tehdä viestinsä heti selväksi.

- Ensimmäiset sanat on, että täällä mennään lujaa. Ei riitä se kansallisten finaalien tempo. Se on ihan erilainen vauhti pelissä. Täytyy olla ihan erilainen tempo, Mustonen päättää.

Suomi aloittaa MM-kisaurakkansa Espoossa 4. huhtikuuta. Avausottelussa vastassa on Yhdysvallat.

Espoon MM-kisoihin valitut Naisleijonat:

Maalivahdit: Jenna Silvonen (Blues), Eveliina Suonpää (Linköping HC), Noora Räty (Kunlun Red Star)

Puolustajat: Jenni Hiirikoski (Luleå HF), Nelli Laitinen (Blues), Rosa Lindstedt (HV71), Isa Rahunen (Kärpät), Ronja Savolainen (Luleå HF), Minnamari Tuominen (Blues), Ella Viitasuo (Blues)

Hyökkääjät: Sanni Hakala (HV71), Elisa Holopainen (KalPa), Venla Hovi (Inferno Calgary), Michelle Karvinen (Luleå HF), Petra Nieminen (Luleå HF), Tanja Niskanen (KalPa), Emma Nuutinen (Mercyhurst University), Riikka Sallinen (HV71), Susanna Tapani (TPS/Linköping HC), Noora Tulus (Luleå HF), Viivi Vainikka (Team Kuortane), Linda Välimäki (Ilves)