Naisten jääkiekko lyö läpi ruotsalaisseuroissa – Suomi kaukana kehityksestä

Ruotsin naisten jääkiekkomestaruuden voittanut Luleå HF voi kiittää vahvaa suomalaispanosta. Mestarijoukkueessa oli mukana viisi Suomen maajoukkuepelaajaa, jotka nähdään tositoimissa huhtikuussa Espoossa pelattavassa MM-turnauksessa.

Luulajan joukkueessa mestaruutta juhli jo 15. arvoturnaukseensa valmistautuva puolustaja Jenni Hiirikoski.

- Kyllä ne mestaruudet ovat todella kovan työn takana. Ruotsissa pelataan tosi hyvätasoista sarjaa ja ennen kaikkea finaalisarja Linköpingiä vastaan oli tosi tiukka. Hienoa, että iso tavoite saatiin täytettyä, Hiirikoski sanoi.

Ruotsissa suurseurat, kuten Luleå HF, panostavat naisten jääkiekkoon paljon.

- Paljon on seura satsannut siellä naisten kiekkoon. Hyvä, että saatiin tuotua se oma panos siihen menestymällä, Hiirikoski iloitsee.

Naisten urheilua Luulajassa arvostetaan muutenkin enemmän.

- Luulajassa koko kaupunki on ottanut naisten jääkiekon omakseen. Siellä on myös kova koripallojoukkue naisilla. Naisten urheilu on ottanut siellä kyllä ison harppauksen, Hiirikoski taustoittaa.

Ruotsissa puhalletaan yhteen hiileen. Luleå HF:n miesten joukkueen pelaajatkin tekevät työtä seuraorganisaation naisten joukkueen näkyvyyden parantamiseksi.

- Kova tuki tulee siihen seuraltakin ja miesten pelaajilta myös. Hekin haluavat laittaa siihen oman panoksensa, että saataisiin enemmän näkyvyyttä ja ihmisten kiinnostusta, kommentoi Hiirikoski.

Täysammattilaissarjaa Ruotsissa ei naisten jääkiekossa vielä pelata, mutta pelaamisesta saa sentään rahaa, eikä itse tarvitse maksaa. Suomessa naisten maajoukkuekiekkoilijoita tuetaan 10 000 euron kausittaisella apurahalla, jotka ministeri Sampo Terho myönsi Hiirikoskelle ja muille naisten maajoukkueen viime kauden olympiamitalisteille.

- Osa meillä Luulajassa käy päivätöissä ja osa pystyy rahoittamaan pelaamisensa muuten. Itselläni on aika iso apu tuosta urheilija-apurahasta. Seuratasolla on otettu isoja steppejä ja viime vuosina on harjoiteltu paljon päiväaikaan. Heitä, jotka käyvät töissä, on seura pystynyt auttamaan niin, että työtunnit pystyy tekemään harjoitusten jälkeen, kertoo Hiirikoski.

Suomessa naisten jääkiekon pääsarja on Ruotsia jäljessä, mitä ammattimaiseen toimintaan tulee. Ruotsissa pelaa naisten jääkiekossa täysammattilaisiakin.

- Ammattilaiset ovat aika pitkälti näissä kärkijoukkueissa. Joka osa-alueella ollaan pikkuisen vielä Suomea edellä. Isot organisaatiot seisovat takana ja samat ihmiset tekevät töitä niin miesten kuin naisten jääkiekonkin eteen. Resurssit ovat isommat Ruotsissa kuin Suomessa, Hiirikoski taustoittaa.

Mutta Suomen naisten maajoukkueen taso on tällä hetkellä Ruotsin joukkueen tasoa korkeampi. Siitä Hiirikoski kiittelee Suomen Jääkiekkoliiton tukea sekä valtiovallan myöntämää apurahaa.

- Meillä Jääkiekkoliitto on tehnyt äärimmäisen kovaa työtä mahdollistettuaan maajoukkueen leireilyn. Sitä kautta taso ja kilpailu säilyvät koko ajan. Apuraha on myös kannustin tuleville sukupolville. Toivottavasti se avaa nuorten pelaajien silmiä, että ”nyt kun mä teen paljon töitä, mulla on mahdollisuus tohon paikkaan”. Ei ole nykyään ehkä niin kivikkoinen tie, kuin mitä meillä vanhemmilla pelaajilla oli.

Suomi aloittaa MM-kisaurakkansa Espoossa 4. huhtikuuta. Avausottelussa vastassa on Yhdysvallat.

Espoon MM-kisoihin valitut Naisleijonat:

Maalivahdit: Jenna Silvonen (Blues), Eveliina Suonpää (Linköping HC), Noora Räty (Kunlun Red Star)

Puolustajat: Jenni Hiirikoski (Luleå HF), Nelli Laitinen (Blues), Rosa Lindstedt (HV71), Isa Rahunen (Kärpät), Ronja Savolainen (Luleå HF), Minnamari Tuominen (Blues), Ella Viitasuo (Blues)

Hyökkääjät: Sanni Hakala (HV71), Elisa Holopainen (KalPa), Venla Hovi (Inferno Calgary), Michelle Karvinen (Luleå HF), Petra Nieminen (Luleå HF), Tanja Niskanen (KalPa), Emma Nuutinen (Mercyhurst University), Riikka Sallinen (HV71), Susanna Tapani (TPS/Linköping HC), Noora Tulus (Luleå HF), Viivi Vainikka (Team Kuortane), Linda Välimäki (Ilves)