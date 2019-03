HIFK lähellä välieräpaikkaa – mitä Antti sanoi Juhani-veljelleen?

HIFK painoi Pelicansin jo siltaan jääkiekkoliigan puolivälieräsarjassa, kun se voitti 3-1-lukemin ja johtaa ottelusarjaa myös samoilla lukemilla. Perjantaina HIFK:lla on jo mahdollisuus edetä Lahdessa mitalipeleihin jo neljännen kerran peräkkäin.

HIFK:n peli on parantunut merkittävästi runkosarjasta, mutta keskiviikkona kotijoukkue oli aiempaa vaisumpi. Voitto tuli silti ja vain ne lasketaan tässä vaiheessa kevättä.

- Vähän oli ehkä kuriton peli meiltä. Osittain oli paljon hyvää, kuten Lahdessakin, mutta vähän oli kurittomuutta. Onneksi Atte (Engren) pelasi hyvän pelin ja saimme voiton, HIFK:n viimeisen maalin tyhjiin tehnyt Juhani Tyrväinen sanoi Sport Contentille keskiviikon taiston jälkeen.

Pelicans oli kuitenkin viimeisellä minuutilla todella lähellä tasoitusta. Juhamatti Aaltonen pääsi yrittämään tyhjästä paikasta maalin kulmalta, mutta HIFK-vahti Atte Engren venytti upeasti patjansa eteen.

- Joo, siinä tuli meillä pieni kommunikaatiovirhe Viton (Ville Varakas) kanssa ja Aaltonen pääsi hyvin sinne takatolpalle, mutta hyvin Atte luki sen tilanteen. Hieno torjunta, Tyrväinen sanoi.

Tyrväisten veljesten välillä myös kuohui ottelussa. Pelicansin Antti Tyrväinen yritti horjuttaa veljeään.

- Ei siinä. Mä jäin vähän tuijottelemaan siinä (Jussi) Olkinuoran kanssa ja sieltä tuli sitten aika nopea kontakti sivulta. Huomasin kyllä, että se oli veli, mutta yritin pitää vain pään kylmänä, Juhani sanoi.

Mitä veljesi sanoi sinulle?

- Joo, se tuli kertomaan, että ”älä hypi täällä”, Tyrväinen naurahti.

HIFK on nostanut hurjasti tasoaan runkosarjasta ja sarjan alusta. Mistä hyvä peli on kummunnut?

- Ensimmäisen matsin jälkeen oli totta kai vähän huonot fiilikset, mutta siinä oli paljon positiivista siinäkin pelissä. Me aloitimme sen pelin juuri niin kuin halusimme. Sen jälkeen olemme pyrkineet jatkamaan sitä pelaamista ja olemme mielestäni onnistuneet siinä hyvin. Lahdessa emme pystyneet pelaamaan hyvin 60 minuuttia. Sitten täällä kotona onnistuimme siinä ja saimme itseluottamuksen, että jos pelaamme näin, niin aivan varmasti voitamme. Siitä on sitten kehkeytynyt sellainen hyvä itseluottamuksen jana. Me olemme hyvässä vauhdissa tällä hetkellä, Tyrväinen taustoitti.

HIFK on ollut etenkin fyysisesti Pelicansia edellä.

- Kyllä me pyrimme horjuttamaan vastustajan itseluottamusta. Totta kai se on myös fyysistä, mutta kyllä se horjuttaa myös henkisellä tasolla. Sitä pitää vain jatkaa, eikä sitä saa unohtaa. Se on se meidän lääke, millä olemme saaneet vastustajalta kiekon pois.

Toinen tärkeä asia on se, ettei IFK ole juurikaan istunut enää jäähyllä. Erikoistilanteet ovat pudotuspeleissä isossa roolissa ja parasta alivoimapeliä on se, jos ei ota jäähyjä.

- Pitää muistaa se, että me olemme voittaneet näitä pelejä sen takia, ettemme ole istuneet jäähyaitiossa. Me olemme olleet kovia, mutta olemme pelanneet sääntöjen mukaan. Se on tärkeintä, että pää pidetään kylmänä. Pelicans tulee varmasti tunteella Lahdessa ja yrittää horjuttaa meitä, mutta meidän pitää pitää oma pää kylmänä, Tyrväinen linjasi.

Sarja jatkuu perjantaina Lahdessa.