”Miljoona katsojaa kertoo jostain” – Naisleijonien valmentajalta piikki SM-liigalle

Suomi emännöi Espoossa 4.-14. huhtikuuta pelattavaa naisten jääkiekon MM-turnausta. Naisleijonat lähtee turnaukseen mitalisuosikkina ja finaalipaikastakin unelmoidaan.

Naisleijonien taloudellinen tilannekin parani, kun urheiluasioista vastannut ministeri Sampo Terho (Siniset) myönsi jokaiselle Pyeongchangin 2018 olympialaisten joukkueen pronssimitalistille 10 000 euron apurahan. Summat jaetaan veikkausvoittovaroista.

- Arki on ammattimaistunut tietenkin. 10 000 euroa mahdollistaa sen, että vanhemmat, tai joku mummi tai ukki tai joku muu ei rahoita sitä. Voit myös mennä ruokakauppaan. Talous pyörii, kun teet kesällä enemmän hommia, että kauden aikana pystyt satsaamaan ammattimaiseen harjoitteluun, kiittelee Suomen joukkueen päävalmentaja Pasi Mustonen.

Mustonen painottaa, että ollaan nyt siinä tilanteessa, ettei maajoukkuepelaajan tarvitse itse maksaa pelaamisiaan.

- Ei kukaan jää voitolle, mutta olympiatason saavuttaneen urheilijan ei tarvitse enää maksaa siitä. Olen sanonut aina, etteivät nuo naiset ole rahan perässä, vaan etteivät joutuisi maksamaan siitä, että ovat olympiaurheilijoita tai yrittävät tavoitella olympiaurheilijan asemaa.

Valtiovallan tukimahdollisuudet ovat rajalliset. Naisten jääkiekosta pitäisi yrittää kasvattaa bisnestä, jotta yhä useampi suomalaispelaaja voisi panostaa lajiin enemmän. Ruotsissa tässä on seuratasolla onnistuttukin, mutta Suomessa ei vielä.

- Kärjen osalta ongelma on ratkaistu toistaiseksi. Tietenkin me haluttaisiin monta sataa tuollaista pelaajaa, joilla olisi samat edellytykset. Voisivatko seurat auttaa tässä jotenkin?, Mustonen kysyy.

Pohjois-Amerikassa naispelaajat saavat seuroiltaan rahaa, mutta eivät välttämättä pysty palkkioillaan elättämään itseään.

- Kyllähän pohjoisamerikkalaisista pelaajista moni on samantyyppisessä tilanteessa MM-kauden aikana. Kanadan liigassa ja naisten NHL:ssä pelaa valtaosa USA:n ja Kanadan maajoukkuepelaajista. Siellä maksetaan pieniä korvauksia, mutta pelaajat joutuvat itsekin rahoittamaan pelaamisensa, Mustonen taustoittaa.

Kiinassa valtiovalta mahdollistaa ammattilaisuuden. Suomen ykkösmaalivahti Noora Räty pelaa Shenzhenin joukkueessa ammattilaisena.

- Erikseen ovat Kunlunin (Shenzhenin joukkueen) pelaajat. Heidän ei tarvitse rahoittaa yhtään mitään. Siellä Kiinassa ollaankin ihan miesmäisillä palkoilla, kertoo Mustonen.

Suomessa on paljon lahjakkaita naiskiekkoilijoita, mutta huipulle on vaikeaa nousta, jos taloudellinen tuki ei riitä.

- Pitää muistaa, että nivelvaihe huipulle nousemisessa on 18-23 -vuotiaana. Meillä lukion jälkeen tulee kysymys, että kuka maksaa ruoan, kun pitäisi harjoitella jääkiekkoa. Pitäisi mennä opiskelemaan tai töihin ja tulee kysymys, onko siellä paikkakunnalla kunnon joukkuetta, Mustonen sanoi.

Yhdysvallat ja Kanada ovatkin hallinneet naisten jääkiekkoa. Mustonen korostaa tässä pohjoisamerikkalaisen yliopistojärjestelmän merkitystä.

- Pohjois-Amerikassa yliopistojärjestelmä tuottaa varmaankin 90 prosenttia kaikkien lajien huippu-urheilijoista. Ja samalla he saavat ammatin. Heillä on yliopistossa ammattilaiset valmentajatiimit. Siinähän se iso ero on.

Suomessa vastaava järjestelmä ei ole realistinen. Mustonen heittääkin pallon suomalaisseuroille, joilla olisi mahdollista kehittää toimintansa naisten jääkiekon saralla.

- Suomessa pitää ensin saavuttaa huippu, ennen kuin saa tukea. Pohjois-Amerikassa yliopistojärjestelmä antaa tietyn tuen. 140 000 dollarin stipendin. Meillä sitä järjestelmää ei ole, eikä varmaan koskaan tulekaan. Meillä pitää löytää muita ratkaisuja meidän huippu-urheilun tuottavuuden kohottamiseksi.

Pyeongchangin olympiapronssi toi Suomessa naisten jääkiekolle paljon julkisuutta.

- Ihan valtavasti mediaa on ollut mukana. Täähän muuttui olympialaisten jälkeen kuin seinään. Ja mun mielestäni me ollaan ansaittu se. Pitäähän meidän menestyä. Ei ketään kiinnosta pätkääkään, jos me ei menestytä, Mustonen kiittelee.

- Meidän pronssipeliä olympialaisissa seurasi vähän yli miljoona katsojaa. Se kyllä kertoo jostain. Ei ne vahingossa sitä tv:tä laita päälle, Mustonen jatkaa.

Mustosen mielestä naisten jääkiekkomaajoukkue onkin hieno lippulaiva koko Suomelle.

- Me ollaan menestytty ja tässä joukkueessa on aika värikkäitä ja hienoja persoonia mukana. Täällä on hienoja ihmisiä upeilla tarinoilla. Kun he pääsevät esiin, tulee heistä hienoja esimerkkejä nuorille tytöille ja naisille. Tästä hyötyy kaikki naisten palloilulajit Suomessa.

Muissa Pohjoismaissa esimerkiksi naisten käsipallo ja jalkapallo ovat todella suosittuja. Lajien naisten arvoturnausten aikana on Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa havaittavissa kisahuumaa. Miksei näin voisi olla Suomessakin?

- Siellä on yllättävän iso piilevä resurssi. Kuuden tai seitsemän vuoden päästä meillä on joku naisten palloilumaajoukkue ihan helvetin suosittu just niin kuin Ruotsissa, missä on futikset, käsipallot suosittuja. Kun on arvokisat, on Ruotsin naisten joukkue ihan älyttömän suosittu. Ne ovat siellä koko kansan joukkueita. Näin tulee käymään meilläkin, Mustonen sanoi.

Mustonen heittää miesten SM-liigalle piikin. Siellä ei hänen mielestään ole huomattu naisten jääkiekon potentiaalia.

- Tällainen on ihan normaalia yhteiskunnallista kehitystä. Se mua säälittää, että SM-liiga ihmettelee ja pohtii, mistä yleisökato johtuu? Missä ne resurssit on? Ai, että 40-vuotiaat äijät tulee sinne huutamaan rivouksia vieläkin suuremmissa joukoissa?

- Resurssit ovat naisissa. Nuorissa naisissa, tytöissä, keski-ikäisissä naisissa, lopulta mummoissa ja papoissa. Heistä se lisäresurssi löytyy. Kannattaisi miettiä, kannattaisiko jossain muualla olevaan katsojapotentiaaliin satsata. Mä uskon, että me tehdään hyvää työtä senkin eteen, että lätkää tulisi katsomaan enemmän naisia, Mustonen päättää.