Pelicansin kausi yhä hengissä: "Me eletään yhtä päivää kerrallaan"

Lahden Pelicans pysyi perjantaina vielä elossa jääkiekkoliigan puolivälieräsarjassa HIFK:ta vastaan. Lahtelaiset voittivat 5-1-lukemin ja kavensivat ottelusarjan tilanteeksi 2-3.

Pelicansin päävalmentaja Ville Nieminen kaipaili hyökkääjiänsä takaisin töihin sarjan edellisen kamppailun jälkeen ja niin myös tapahtui. Pelicans paransi siinä, missä HIFK pelasi puolestaan koko kevätkauden huonoimman ottelunsa. Niemisen itsensä ei tarvinnut hyökkääjiänsä sytyttää.

- Tänään hyökkääjät oli töissä. Jätkät teki yhteisen sopimuksen. Sielu näkyi, Nieminen sanoi ottelun jälkeen.

Kysymykseen siitä, millaisen Pelicansin kiekkoyleisö näkee lauantaina Helsingissä, Nieminen ei osannut vastata.

- En mä tiedä. Tässä on nyt kaikki olotilat jo nähty. Huominen on huomenna.

Onko se Pelicansille etu vai haitta, että sarjan seuraava ottelu pelataan jo heti huomenna?

- Niin en mä tiedä. Kyllähän me olemme harjoitelleet tässä paljon. Se on mielenkiintoinen peli, kun se on back to back-peli. Vastustajalla on taas se katkopelin sietämätön vaikeus. Mutta rehellinen on sarja, Nieminen mietti.

Pelicansin ja HIFK:n ottelusarja on ollut toistaiseksi kuuma. Niemistä tämä ei haittaa.

- Niin pitää ollakin. Tämän täytyy tuntua joka jätkällä tuolla mahan pohjassa, Nieminen linjasi.

Pelicansin kapteeni Hannes Björninen iloitsi joukkueensa parantuneista otteista.

- Tiukka peli, niin kuin kaikki nämä ovat olleet. Tänään teimme maalit ja voitimme pelin, Björninen kertasi.

Ottelusarja jatkuu heti huomenna lauantaina Helsingissä. Pelicans on edelleen pakkovoiton edessä.

- Me eletään yhtä päivää kerrallaan. Huomiseen ladataan taas kaikki, kun kiekko putoaa jäähän, Björninen sanoi.

Näkyikö HIFK:n pelissä paine sarjan katkaisemisesta?

- En mä tiedä siitä mitään. Me pelattiin hyvä peli ja saimme yhden päivän lisää. Huomenna taistellaan taas ja pitää olla taas valmiina pelaamaan, Björninen väisti.

Haastattelu: Ville Hirvonen, Lahti