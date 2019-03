Pelicansin hieno kausi päättyi: "Kaudet ovat kasvunpaikkoja ja valmentajakin on ihminen"

Lahden Pelicansin upea kausi jääkiekon SM-liigassa päättyi katkeralla tavalla lauantaina, kun HIFK voitti kuudennen puolivälieräottelun 2-1-lukemin ja samalla koko ottelusarjan 4-2.

Pelicans aloitti ottelun vahvasti, mutta hiljalleen ote kääntyi kotijoukkueelle. Lopussa Pelicans nousi vielä tasoihin, mutta Sakari Salmisen upea ohjaus ajassa 57.40 päätti Pelicansin kauden.

- Ensimmäisessä erässä olimme hyviä. Tulimme siihen sillä eilisen draivilla. Toisessa erässä emme päässeet vastustajan selustaan, meillä oli tarpeettomia jäähyjä, eikä pysytty kiekossa, eikä saatu päätypeliä aikaan. Kyllä taas kuitenkin osoitimme sen, kuinka sitkeä joukkue me olemme. Vaikka peli ei kulkenut, niin pystyimme taistelemaan ja olimme vahvana lähdössä lopputyöntöön. Mutta pienet ovat marginaalit. Isoissa peleissä ne korostuvat sitten vielä enemmän, Pelicansin päävalmentaja Ville Nieminen summasi.

Pelicans oli ottelusarjassa ennakkoon suosikki, mutta HIFK:n rutiini pudotuspeleissä oli sille lopulta liikaa.

- Vastustaja on erittäin kokenut pudotuspelijoukkue ja tasainen suorittaja. He olivat vähän huolellisempia ja muuntautumiskykyisempiä. Se huokui heistä ja niin heidän täytyy tuolla kokoonpanolla ollakin, Nieminen kehui sarjan voittajaa.

Vaikka kausi päättyi pettymykseen, ei Pelicansin silti kannata painaa päätä pensaaseen. Lahtelaiset olivat yksi tämän kauden pirteimpiä yllätyksiä.

- Olen ylpeä joukkueesta ja pelaajien kehityksestä ja kaikesta siitä hyvästä, mitä tämä kausi on meille tuonut. On ollut hienoa valmentaa noita nuoria miehiä. Kukaan ei ole yksin tehnyt tätä, vaan jokainen pelaaja on tehnyt sen joukkuekaverinsa avustuksella. Siitä ollaan ylpeitä, kuinka paljon olemme menneet eteenpäin, Nieminen sanoi.

Jos pelaajat ovat kehittyneet, niin samaa voi kai sanoa myös Niemisestä itsestään. Millä tavalla koet kehittyneesi kauden aikana?

- En minä tiedä. Olen nyt vuoden vanhempi ja vähän harmaampi. Kyllä nämä kaudet ovat ihmiselle kasvunpaikkoja ja valmentajakin on ihminen, Nieminen mietti.