HIFK jyräsi välieriin – uusi valmentaja sai sulan hattuunsa

Helsingin IFK marssi lauantaina jo neljännen kerran jääkiekon SM-liigan mitalipeleihin. Tiukka ja dramaattinen ottelusarja Lahden Pelicansia vastaan päättyi helsinkiläisten juhlaan otteluvoitoin 4-2.

Viimeinen peli päättyi HIFK:n tiukkaakin tiukempaan 2-1-voittoon ja oli tavallaan koko sarjan kuva: pienestä oli kiinni. HIFK oli hävinnyt viidennen ottelun Lahdessa heikon esityksen jälkeen, mutta nosti tasoaan Nordiksen otteluun.

- Nostettiin tasoa isosti etenkin henkisellä puolella tänään. Ymmärsimme sen, mitä veitsi kurkulla olevan joukkueen voittaminen vaatii. Se näkyi sellaisena uhrautumisena ja taisteluna, mitä tarvitsimme. Kireä pelihän tämä oli ja pieniin asioihin ratkesi. Tämä oli korkeatasoinen jääkiekkopeli ja draamankaari oli aika hieno, HIFK:n päävalmentaja Jarno Pikkarainen aloitti lauantai-illan purkamisen.

Pelicans löi kaiken askiin. Ei olisi ollut vääryys, jos sarjassa olisi nähty seitsemäs peli maanantaina Lahdessa.

- Pelicansista pitää sanoa se, että meillä oli aika erinomainen joukkue vastassa. Harmi tavallaan, että kohtasimme jo tässä vaiheessa näin hyvän joukkueen. He ovat tehneet loistavaa työtä ja kehittäneet omia pelaajia ja tänä vuonna he ovat saaneet joukkuepelaamisenkin kuntoon. Hyvä joukkue pudotettiin, pakko antaa tunnustusta Pelicansille, Pikkarainen sanoi.

Pelicans nostettiin ennen sarjaa suosikiksi runkosarjan sijoituksen ja etenkin runkosarjan keskinäisten kohtaamisten perusteella. Runkosarjassa HIFK:lla ei ollut palaakaan Pelicansia vastaan, mutta pudotuspelit ovat tunnetusti oma maailmansa. HIFK löi pudotuspelivaihteen silmään ja paineli välieriin.

- Olen iloinen joukkueen puolesta. Etenkin siihen peilaten, miten pystyimme kasvamaan tässä sarjassa lähtökohtiin nähden. Se tapa, millä nämä voitot tuli lämmittää kaikista eniten. Pystyimme neljällä kentällä pelaamaan niin aktiivista jääkiekkoa, että tässä hallissa ei ole ihan hetkeen varmasti pelattu. Maalinteon tehokkuuden kanssa meillä oli vähän ongelmia, hirveästi jouduimme tekemään yhden maalin eteen töitä ja vaikka Pelicans teki tässä sarjassa enemmän maaleja, niin silti voitot meni 4-2. Pakkohan siihen on tyytyväinen olla, Pikkarainen mietti.

Pikkarainen joutui hieman pidättelemään tunteitaan, kun häneltä kysyttiin, mitä tämä mitalipeleihin meno hänelle henkilökohtaisesti merkitsee. HIFK:n kauteen on mahtunut paljon. Pikkaraisen pitkäaikainen työpari Ari-Pekka Selin erotettiin kesken kauden ja Pikkarainen joutui tulikokeeseen hankalassa paikassa.

- En ole ajatellut asiaa itseni kautta. Minulla on kuitenkin pitkä valmennuskokemus ja aika paljon elämänkokemustakin. Tämä urheilu on elämässä mahdollisuus, eikä mikään pakko. On etuoikeus saada tehdä tätä. Onhan tässä ristiriitojakin ollut, mutta minulla on esimerkiksi suhteet Atun (Ari-Pekka Selin) kanssa erittäin hyvällä mallilla. Siitä on hyvä mieli, Pikkarainen sanoi tunnetta äänessään.

HIFK kohtaa välierissä seuraavaksi runkosarjan ylivoimaisesti voittaneen Oulun Kärpät. HIFK pelasi runkosarjassa hyvää kiekkoa oululaisia vastaan. Se antaa varmasti uskoa.

- Kärpät on Suomen paras joukkue. Erittäin kova haaste, mutta ei mikään mahdoton kuitenkaan, Pikkarainen mietti.

Haastattelu: Ville Hirvonen, Helsinki