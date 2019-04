Naisten jääkiekon ammattilaisliiga kaatui – mitä tekee NHL?

Kanadan jääkiekon naisten ammattilaisliiga CWHL on ilmoittanut lopettavansa toimintansa. Ongelmana sarjalla on ollut heikko taloudellinen kannattavuus, vaikka taloudellista apua tuli Kiinasta saakka.

CWHL:ssä pelasi joukkue Kiinan Shenzhenistä, jota edusti Suomen maajoukkueen ykkösmaalivahti Noora Räty. CWHL:n mestaruutta oli tällä kaudella voittamassa Calgary Infernon joukkueessa pelannut hyökkääjä Venla Hovi, joka Rädyn tavoin nähdään Naisleijonissa tositoimissa torstaina alkavassa Espoossa pelattavassa MM-turnauksessa.

CWHL:ssä pelaamisesta sai rahaa, mutta moni sarjan pelaaja ei elättänyt itseään jääkiekolla. Palkat olivat useilla pelaajilla sen verran pieniä, että pelaamisen ohella oli tehtävä muitakin töitä.

Naisten ammattilaisliigoista Pohjois-Amerikassa on jäljellä vielä NWHL eli naisten NHL, jota pelataan vain Yhdysvalloissa. Sarjassa on mukana viisi seuraa, Boston Pride, Buffalo Beauts, Connecticut Whale, Metropolitan Riveters ja Minnesota Whitecaps.

Kaikilla NWHL:n seuroilla, paitsi edes menneen NHL-seuran Hartford Whalersin perinteitä kunnioittavalla Connecticut Whalella, on kumppaniseura NHL:stä. NHL itsessään ei tee sarjan kanssa kuitenkaan yhteistyötä.

CWHL:n toiminnan lopettaminen saattaa merkitä, että sarjan seuroista osa liittyisi NWHL:ään. Tosin kyse on toistaiseksi ainoastaan spekuloinnista.

NWHL ei sekään ole ollut kovinkaan tuottavaa bisnestä, eivätkä pelaajien korvaukset ole olleet kummoisia. Potentiaalia kuitenkin olisi, koska naisten urheilun ympärillä liikkuva liiketoiminta kasvattaa Pohjois-Amerikassa volyymejaan jatkuvasti.

Koripallon naisten NBA:ta, WNBA:ta, on pelattu Yhdysvalloissa jo 22 vuoden ajan. Tällä hetkellä sarjassa on 12 joukkuetta ja kaikki pelaajat ovat ammattilaisia. Seurojen palkkakatto WNBA:ssa on 900 000 dollaria kaudessa, joten pelaajat tienaavat sarjassa saman verran kuin esimerkiksi suomalainen myyntijohtaja keskimäärin.

NBA:lle WNBA on tuonut lisäbisnestä. NHL tiedostaa asian hyvin ja tuskin aliarvioi naisten jääkiekon potentiaalia.

NHL-komissaari Gary Bettman kertoi viime vuonna lehdistötilaisuudessa NHL:n olevan kiinnostunut naisten jääkiekosta. Bettmanin mukaan NHL voisi kenties tehdä yhteistyötä, jos CWHL ja NWHL yhdistyisivät.

CWHL:n lopettaminen saattaakin johtaa NHL:n satsauksiin. NHL tietää, että naisten jääkiekon kautta voi saada paljon uusia faneja.