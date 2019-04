HIFK tasoitti voitot: "Se on hienoa, että on tunnetta"

Kärpät koki kevään ensimmäisen tappionsa jääkiekon SM-liigan pudotuspeleissä. HIFK oli perjantaina Nordiksella täyden katsomon erässä parempi 3-2 ja tasoitti välieräsarjan voitot 1-1:een.

HIFK:n hahmo oli tehot 1+1 summannut tähtipuolustaja Teemu Eronen. Hänen painava laukauksensa vei HIFK:n 2-1-johtoon toisessa erässä ja loistava avaus vapautti puolestaan Erik Thorellin iskemään läpiajosta 3-1-voittomaalin.

- Ehkä olimme juuri sen verran parempia ja ansaitsimme kyllä tänään voiton. Alkuun olimme pikkuisen perässä, mutta sitten saimme maalin. Toisessa erässä olimme mielestäni tosi hyviä ja aktiivisia etenkin sen alun. Kolmannessa erässä olimme myös hyviä. Aina yleensä loppuun kaveri saa momentumin päälle, kun he hakevat tasoitusta pienellä riskilläkin, Eronen sanoi ottelun jälkeen.

Ottelu oli kuuma. Siinä jaettiin yhteensä 52 minuuttia jäähyjä.

- Kai se on ihan tyypillistä kevään peleissä. Se on hienoa, että on tunnetta. Silloin on kiva pelata. Ei siellä kentällä tule mietittyä niin paljoa sitä, vaan mennään tunnelmassa mukana, Eronen kuittasi.

HIFK:n ylivoima on ollut pitkin kevättä heikkoa, mutta Kärpät-sarjassa se on alkanut hiljalleen sujua. Erosen 2-1-maali syntyi ylivoimalla.

- Ylivoima on meillä vähän takunnut. Onneksi saimme Oulussa yhden ja tänään myös. Simppelin kautta se tulee. Siinäkin tilanteessa voitettiin kamppailu, kiekko nopeasti viivaan ja sieltä nopeasti maalille ja siellä oli loistava maski, Eronen kertasi.

Ottelusarja jatkuu heti lauantaina kello 17 Oulussa.