Kärppien valmentaja: "Ei ole mitään ongelmia. IFK on vain niin hyvä"

Runkosarjavoittaja Kärpät voitti jääkiekon SM-liigan tämän kevään viisi ensimmäistä pudotuspeliotteluaan, mutta kuudennessa pelissä tuli tappio. HIFK voitti Kärpät Helsingissä 3-2 ja välieräsarja on nyt 1-1 -tasalukemissa.

Kärppien päävalmentaja Mikko Manner kehui ottelun tasoa.

- Upea matsi. IFK on kyllä hyvässä vireessä. Nyt saimme otteluun vähän ehkä paremman alun kuin edellisessä peliissä. Toinen erä oli sitten meille todella vaikea. IFK oli todella vahva. Ottelun lopussa tämä joukkue näytti sitten taas sen, minkä vuoksi siitä voi joka ilta olla ylpeä. (Atte) Engren otti kuitenkin hienot torjunnat. Näin sen pitää ollakin, kun Kärpät ja IFK kohtaavat välierissä. Kyllä tästä koko kansa nauttii!, o Manner kommentoi ottelun jälkeen.

Manner heitti myös vähän paineita Helsingin suuntaan. Hän ei nähnyt Kärppien pelaamisessa mitään muuta ongelmaa kuin vastustajan.

- Ei ole mitään ongelmia. IFK on vain niin hyvä. Ei minulla ainakaan riitä taidot sanoa, missä on ongelman ydin. Pienet ovat marginaalit, kun kaksi isoa seuraa kohtaa huippu-urheilussa. Molemmissa joukkueissa on hyviä pelaajia ja taistelu on tiukkaa, Manner sanoi.

Ottelusarja jatkuu heti lauantaina Oulussa. Lepoaikaa ei siis kummallekaan liikaa jää.

- Se on molemmille sama, sehän tässä on hienoa. Aika näyttää, kumpi pystyy tämän tuloksen kanssa jatkamaan huomenna. Hieno juttu, että heti huomenna on jo seuraava peli.