Suomalaispelaaja farmiliigasta: "Se on hemmetin kova sarja!"

Columbus Blue Jacketsin NHL-hyökkääjä Markus Hännikäinen uurastaa tärkeässä uravaiheessa. Jääkiekko maistuu ja playoffit alkavat, mutta peliaika on tiukassa.

Hännikäisellä, 26, on menossa neljäs kausi Pohjois-Amerikassa. Työteliäs hyökkääjä haki taipaleensa alussa tärkeän opin AHL:stä.

– Kun Pohjois-Amerikkaan tulin, kyllä se kasvatti. Kahden ensimmäisen vuoden aikana AHL teki minusta valmiin pohjoisamerikkalaiseen peliin, Hännikäinen kertoi perjantaina New Yorkissa.

– Se on tosi hyvä reitti. AHL-pelit kasvattivat henkisesti ja fyysisesti. Aika oli tärkeää urani kannalta, mutta en ole sitä miettinyt enää hetkeen.

Heti ensimmäisellä AHL-kaudellaan Hännikäinen pääsi juhlimaan mestaruutta, Calder Cupia. AHL kuuluu maailman parhaisiin jääkiekkosarjoihin – vaikka Suomessa siitä edelleen harhakäsitykset vallitsevatkin.

– Se on hemmetin kova sarja! Siellä kaikkien pelaajien tavoite on päästä NHL:ään, mutta vain murto-osa pääsee edes yrittämään, Hännikäinen huomauttaa.

Kaikilla neljällä kaudellaan suomalaishyökkääjä on päässyt pelaamaan NHL:ssäkin. Vyöllä on kaikkiaan 91 ottelua ja 15 tehopistettä. Tältä kaudelta NHL-esiintymisiä on 44 kappaletta.

– Tosi hyvin on peli maistunut. Sitten tuli loukkaantuminen ikävästi vähän ennen trade deadlinea (siirtotakarajaa), ja meille tuli pari uutta kaveria.

– Sen jälkeen en ole pelannut kuin kaksi peliä. Täytyy silti pysyä koko ajan valmiina.

Kun joukkueen valmentajana touhuaa värikäs John Tortorella, tylsiä hetkiä ei tule. Tälläkin kaudella on kuohahdellut. Kovin haloo nousi tammikuussa Tortorellan hyllytettyä tähtimaalivahti Sergei Bobrovskin kurinpidollisista syistä.

– Tortorella on rehti valmentaja, antaa palautteen aina suoraan. Vanhan liiton koutsi kaikella tapaa.

– Pelaajien kesken työrauha on säilynyt koko ajan. Kaikki tietävät, että esimerkiksi siirtospekulaatiot ovat osa bisnestä. Jätkiä tulee ja jätkiä menee. Kaikki tekevät juuri ne päätökset, jotka haluavat. Pelaajilla ei ole ollut mitään ongelmaa missään vaiheessa.

Kesällä Hännikäisen sopimus umpeutuu, ja hänestä tulee rajoitettu vapaa agentti.

– Ihan mahdoton sanoa tässä vaiheessa, mitä tapahtuu. Kun oikeudet ovat Columbuksella, paljon on heidän käsissään. Todennäköisesti ja toivottavasti pelit jatkuvat Pohjois-Amerikassa.

Perjantainen 3-2-vierasvoitto New York Rangersista takasi Columbukselle paikan Stanley Cupin pudotuspeleihin. Madison Square Gardenissa NHL-debyytin teki KalPasta tuttu ranskalaishyökkääjä Alexandre Texier.

– Olin aika vakuuttunut, että tänään voitto tulee, vaikka se lopulta tuli vaikeimman kautta (voittomaalikilpailussa). Nyt tiedetään, että ollaan sisällä, eikä tarvitse enää stressata. Ihan hyvin Texier pelasi tänään. Taitavan oloinen ja nuori kaveri, vasta 19-vuotias. Varmasti tulee olemaan hyvä pelaaja meille.

Hännikäinen edusti Suomea MM-kisoissa kaksi vuotta sitten. Tänä keväänä MM-matkaa ei tule, vaan heti pudotuspelitaipaleen päätyttyä Markus saa kirurgin veitsestä.

– Joudun kauden jälkeen pieneen operaatioon. En tule olemaan käytettävissä, tapahtui mitä tahansa. Nivustyrä on vaivannut koko kauden, tai itse asiassa pidemmänkin aikaa. Se joudutaan leikkaamaan pois heti kauden jälkeen, Hännikäinen kertoo.

NHL:n viimeiset runkosarjaottelut pelataan Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä. Stanley Cupin pudotuspelit alkavat keskiviikkona.

Haastattelu: Pasi Tuominen, New York