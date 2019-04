Teemu Pukin kuiva kausi ohi – Valioliiga entistä lähempänä

Teemu Pukki teki lauantaina kaksi maalia, kun Norwich murjoi Englannin kakkossarjan The Championshipin ottelussa Queens Park Rangersin 4-0. Pukki teki ottelun kaksi viimeistä maalia.

Tällä kaudella Pukki on tehnyt jo 26 maalia. Hänen edellisestä maalistaan oli vierähtänyt tosin kuukausi.

- En onnistunut muutamissa viime otteluissa maalinteossa ja aloin olla jo hieman hermostunut. Tässä pelissä varsinkin toinen maalini oli todella tärkeä, Pukki kommentoi seuransa Twitter-tilillä.

Norwich on The Championshipin kärjessä. Esitys oli lauantaina vakuuttava.

- Vahva esitys joukkueelta heti ensimmäisistä minuuteista lähtien, Pukki kehui,

Norwichin päävalmentaja Daniel Farke kehui Pukkia,

- Olen ollut tyytyväinen Teemun esityksiin viime aikoina, mutta itseluottamusta on hyvä saada lisää aina maalien kautta.

Norwichilla on jäljellä vielä kuusi ottelua. Joukkueen paikka Valioliigan nousukarsintoihin on jo varmistunut, mutta suora nousukin on hyvin lähellä. Kaksi parasta nousee suoraan ja kolmantena olevaa Sheffield Unitedia Norwich on kymmenen pistettä edellä.