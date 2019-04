Naisleijonien teinisensaatiot varastivat shown

Suomalainen jääkiekkovalmennus tuottaa kovan luokan nuorisotähtiä myös naisten maajoukkueeseen. 17-vuotiaat Elisa Holopainen ja Viivi Vainikka olivat lauantaina järjestelemässä kolmea maalia Naisleijonien kaataessa Venäjän 4-0.

Holopainen ja Vainikka sekä heidän 21-vuotias ketjukaverinsa Sanni Hakala palauttivat mieleen vuoden 2016 nuorten MM-kisat. Silloin alaikäiset Patrik Laine, Jesse Puljujärvi ja Sebastian Aho olivat suomalaisten tehokkain ketju vastoin ennakko-odotuksia.

Naisleijonien 45-vuotias ikoni, ikinuori Riikka Sallinen myönsi yllättyneensä joukkueensa nuoriso-osaston iskukyvystä.

- Mä olen nähnyt heidät tämän kauden aikana ja tiedän, että he ovat todella hyviä tyttöjä. Mutta kyllä täytyy sanoa, että pikkuisen yllättynyt olen, että he ovat näin hyviä. Ihan mahtavaa energiaa tuovat kentälle, Sallinen sanoi Sport Contentille.

Vainikalla, Holopaisella ja Hakalalla riitti Venäjä-ottelussa vauhtia.

- Suunnitelmissa oli, että he painostavat vastustajan puolustusta ja sitä kautta saavat paikkaa. Mutta kyllähän he ovat pirun taitavia kiekon kanssa. Painostavat sillä kovalla energiallaan ja luistelullaan, voittavat kiekkoja ja pistävät ne maaliin, niin eihän sitä voi kuin ihailla, Sallinen hehkutti.

Vainikka ja Holopainen pelaavat ensimmäistä naisten arvoturnaustaan. Sallisen mukaan ylimääräistä jännitystä ei ole pukukopissa havaittu.

- Tulkitsisin positiivisena jännityksenä. Ovat todella latautuneina. Tänään näyttivät meille tien ja ratkaisivat tämän pelin. Mulla loppuu sanat kesken, kun yritän kuvailla, kuinka hienosti he pelaavat, Sallinen kehui nuoriso-osastoa.

Suomen joukkueen päävalmentaja Pasi Mustonen piti avausmaalista vastannutta 19-vuotiasta Petra Niemistä Venäjä-ottelun parhaana pelaajana, mutta ylisti myös Vainikan ja Holopaisen esitystä.

- Olivathan nuoret tytöt maagisia. Onhan tämä ihan poikkeuksellista, että tällaista näkee. Että tuon ikäiset tekee tuollaista jälkeä tällä tasolla, Mustonen sanoi.

Sallisen tavoin Mustonen myönsi, ettei ihan moista esitystä ennakoinut.

- En mä odottanut, että tekevät 75 prosenttia maaleista. En mä ollut budjetoinut niitä. Mutta ovat hienosti liikkuvia pelaajia. Heillä on loistavat perustaidot. En mä vahingossa heitä valinnut tänne. Mutta se, että nousevat noin isoon rooliin jo nyt. Ajattelin, että kolmen vuoden päästä olympialaisissa. Pikkuisen kiire on näillä naisilla, Mustonen naurahti.

Mustosen mukaan Vainikka ja Holopainen eivät olisi MM-kisoissa, jos olisivat pohjoisamerikkalaisia.

- Pohjois-Amerikassa tuon ikäiset eivät pääse ikinä maajoukkueeseen. Olisivat maajoukkueessa siellä ehkä kolmen tai neljän vuoden päästä.

Suomi tietysti hyötyy, kun superlupauksia voi ajaa sisään maailman kovimpiin peleihin ja aikaisessa vaiheessa.

- Tavoite on, että intensiteetti riittää Kanadan ja USA:n nelosketjujen haastamiseen. Kaasu pitää olla pohjassa. Mahdollisimman vähän ajatuksia ja mahdollisimman paljon töitä. Parhaimmillaan se jälki voi olla tuon näköistä, Mustonen sanoi.

Suomalaisseuroissa on tehty loistavaa työtä myös tyttökiekon parissa. Se näkyi konkreettisesti Venäjä-ottelussa.

- Meillä on tehty muutamien yksilöiden kanssa ihan loistavaa työtä. Tietenkin se kertoo vielä enemmän näistä pelaajista itsestään. Nää kaikki pelaajathan on äärimmäisen tunnollisia harjoittelemaan. Sehän tulee siitä sisäisestä palosta. He rakastavat lätkää. Sillä harjoittelullaan tekevät itsestään jo nyt tämän tason pelaajia, Mustonen taustoittaa.

Suomen juniorijääkiekkoilussa ”Nuori Suomi – Kaikki Pelaa” -ideologia heitettiin 2009 romukoppaan ja muutamaa vuotta myöhemmin Jääkiekkoliitto palkkasi junioreille myös taitovalmentajia. Panostuksia taitovalmennuksessa ja muussa valmennustoiminnassa on tehty myös tyttöjääkiekkoon ja tulokset alkavat puhua puolestaan.

Vainikan, Holopaisen, Niemisen ja Hakalan lisäksi merkittäviä nuoria lahjakkuuksia MM-joukkueessa ovat 1997 syntynyt puolustaja Ronja Savolainen ja 2002 syntynyt joukkueen kuopus, puolustaja Nelli Laitinen.

Ammattilaisuus on naisten jääkiekossa nykypäivänä realismia. Vaikka ammattilaispelaajat pienille ansioille vielä jäävätkin, puskee jo ajatus ammattilaisurasta tyttöjunioreita eteenpäin. Vainikka ilmoittikin Venäjä-ottelun jälkeen tavoittelevansa ehdottomasti ammattilaisuutta.