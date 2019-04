Suomalaispelaaja Minnesotassa: "Kaupunki ja osavaltio ovat ottaneet fudiksen omakseen"

Minnesota Unitedin keskikenttäpelaaja Rasmus Schüller on halukas edustamaan Suomen jalkapallomaajoukkuetta jatkossakin.

Vuonna 2013 Huuhkajissa debytoinut Schüller kuuluu joukkueen runkoon, vaikka MLS-pelaajalla maajoukkuereissut ovat pitkät. Esimerkiksi Alex Ring, joka edustaa New York City FC:tä, vetäytyi maajoukkueesta osin etäisyyksien takia.

– Matkat ovat pitkät, mutta on se sitten sataprosenttisesti sen arvoistakin, Schüller sanoi lauantaina Minnesotan voitettua vieraissa New York Red Bullsin 2-1.

– Tosi kiva aina mennä edustamaan Suomea. Ei niitä maajoukkuetaukoja niin monta ole kautta kohden. Ne ovat aina kohokohtia.

Päävalmentaja Markku ”Rive” Kanervan johdolla Huuhkajat on noussut syvästä suosta. Hans Backen aikakauden jälkeen – esimerkiksi vuonna 2016 ei tullut yhtään otteluvoittoa – on saavutettu muun muassa UEFA Nations Leaguen kolmostason voitto.

– Rive on luonut joukkueeseen vapautuneen tunnelman. Pelaajilla on hyvä itseluottamus mennä peleihin ja lähteä voittamaan jokaista ottelua.

– Taktinen ja henkinen edistys menevät käsi kädessä. Nyt on hyvä tunnelma ja lataus joukkueen sisällä, eikä pelätä yhtäkään vastustajaa. On kyllä eroa aikaisempaan.

MLS-joukkueessaan Schüller on taas valmis ottamaan merkittävän roolin. Minnesota United kuuluu MLS:n vahvoihin kasvuseuroihin.

Jalkavaivan takia Schüller oli hetken sivussa, mutta lauantaina hän pääsi kentälle vierasottelussa New York Red Bullsia vastaan. Schüller kirmasi vaihdosta kehiin 73 minuutin kohdalla.

– Hyvin onnistuimme pelisuunnitelmassa. Viidestä vieraspelistä tuli kolme voittoa, siihen voi olla suhteellisen tyytyväinen. Vihdoin päästään himaan.

– Tiedettiin, että vastustaja kaventaa tosi vahvasti pallon puolelle. Yritettiin sitten löytää tila pallottomalta puolelta. Aika hyvin saatiinkin tilanteita, ja niin tuli ensimmäinen maalikin, hän lisäsi viitateen Abu Danladin kauniiseen osumaan.

Vaikka takana on vasta viisi ottelua, Unitedilla on jo enemmän vierasvoittoja kuin koko viime kaudella.

– Vieraissa on meillä ollut aina hemmetin vaikeata. Mutta eipä se peli hirveän kaunista ole vieläkään. Suoraviivaista, kuten MLS:ssä muutenkin. Red Bulls on hyvä esimerkki. Jos on jalka vapaana, pelataan aika surutta vastustajan linjan taakse. Sellaista pelaaminen MLS:ssä aika paljon on.

Unitedin pelaamisesta päättää englantilaisvalmentaja Adrian Heath. Varttuneemmat jalkapallon seuraajat muistavat Heathin Evertonin suuruuden vuosien tähtipelaajana. Temperamenttinen väkkärä takoi Goodison Parkin miehistölle 94 maalia: tilille tulivat 1980-luvulla muun muassa kaksi liigamestaruutta, FA Cupin voitto ja Euroopan cupvoittajien cupin voitto.

Suomalaispelaajalle nousee hymy väkisinkin huulille Heathista keskusteltaessa.

– Intohimoinen jalkapallovalmentaja. Elää tosi, tosi vahvasti mukana. Hänen intohimonsa välittyy… enimmäkseen positiivisena! Välillä kyllä saadaan kuulla kunniamme, mutta se kuuluu asiaan.

– Myös treenikentällä hän elää vahvasti mukana. Hän haluaa pallollista ja hyökkäysorientoitunutta syöttöpeliä. On kiva olla pelaajana hänen joukkueessaan.

Keskikentän keskusta on Schüllerin ominta toiminta-aluetta. Suomalaisen aloitettua lauantaina penkillä keskustan hoitelivat slovakialainen Jan Gregus ja kuubalainen Osvaldo Alonso. Vaihdosta tultuaan Schüller kirmasi vasemmalla laidalla.

– Tehtävä oli puolustaa johtoasemaa. Tärkeät pisteet olivat jaossa, ja rooliini kuului töiden tekeminen puolustussuuntaan. Laita ei ole vahvin paikkani, mutta pelataan siellä, mihin koutsi laittaa.

– Viime kauden lopulla pelasin jonkin verran laidalla. Totta kai paras paikka olisi keskellä keskikenttää, siellä olen pelannut koko urani. Meille on tullut pari uutta jätkää keskelle, ja valmentaja on suosinut viime aikoina heitä.

Viime MLS-kaudella Schülleristä tuli yksi Unitedin luottopelaajista. Hän esiintyi 31 ottelussa ja oli 29 kertaa avauskokoonpanossa. Vaikka mies on siviilissä fiksu ja kohtelias, murtautunee hän pian säälimättä omimmalle pelipaikalleen.

NHL:n Minnesota Wild, baseballin Minnesota Twins, NBA:n Minnesota Timberwolves, amerikkalaisen jalkapallon Minnesota Vikings. Miten kuvaan mahtuvat jalkapallo ja Minnesota United?

– Fudis pärjää tosi hyvin. Yllättävän hyvin kaupunki ja osavaltio ovat ottaneet fudiksen omakseen. Vaikka on lätkä, NFL ja muut isot lajit, kiinnostusta riittää, tietää Schüller.

– Edellisillä kausilla on käynyt hyvin yleisöä kotipeleissä. Nyt saadaan uusi stadikka auki. Olen kuullut huhuja, että jokseenkin kaikki kauden kotiottelut on myyty loppuun!

Rakennustöiden takia United joutui aloittamaan MLS-kauden viidellä vierasottelulla. Lähes 20 000 katsojaa vetävän Allianz Fieldin rakentaminen maksoi 250 miljoonaa dollaria. Avausottelussa ensi lauantaina United isännöi Ringin edustamaa New York City FC:tä.

Minnesota Unitediin espoolainen Schüller, 27, siirtyi vuonna 2017. Vyöllä on nyt 42 ottelua Pohjois-Amerikan ammattilaisliigassa. Jalkapallon Veikkausliigassa (2008–2017) hän edusti Honkaa ja HJK:ta.

Haastattelu: Pasi Tuominen, Harrison, New Jersey