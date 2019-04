Naisleijonat takoi murskalukemat – nyt vertyi vanha kaarti

Suomi varmisti naisten jääkiekon MM-kisojen alkusarjassa kolmospaikan voitettuaan maanantaina Sveitsin 6-2. Sveitsi pani hyvin kampoihin ensimmäisessä erässä, kun Suomen peli ei kulkenut, mutta toisesta erästä eteenpäin peli oli suomalaisten suvereenia hallintaa.

USA- ja Venäjä-otteluissa Suomen tehoista vastasivat nuoret lupaukset. Sveitsi-otteluissa tehoja mätti vanhempi kaarti.

- Pystyttiin parantamaan pelin edetessä aika hurjastikin. Vanhat vertyy pikkuhiljaa, kommentoi Suomen joukkueen kapteeni, jo 15. arvoturnaustaan pelaava Naisleijonien kapteeni Jenni Hiirikoski.

Hiirikosken mukaan mentaliteetti ei ollut se, että nuoremmille piti näyttää.

- Kyllä me iloitaan siitä, kenellä on hyvä päivä ja kenellä kulkee. Tänään oli meidän vanhempi kaarti ja hyvä niin.

Kokeneemmalle kaartille onnistumisia tuli laajemmalla rintamalla.

- Kyllä vähän oli nihkeä alku, mutta hyvä, että saatiin sitten maalihanat lopulta auki, kommentoi tehopisteet 1+1 kerännyt puolustaja Rosa Lindstedt Sport Contentille.

Lindstedtin mukaan huono alku johtui siitä, ettei peliin valmistautuminen mennyt koko joukkueelta ihan putkeen.

- Peleihin pitää kuitenkin valmistautua hyvin ja hakea hyvä latinki. Siinä jokainen ei ehkä henkilökohtaisella tasolla onnistunut. Nyt tiedetään, että seuraavaan peliin pitää olla valmiina ihan eri meiningillä, kun tulee Kanada vastaan. Kyllä täytyy jalkojen liikkua alusta asti.

Sveitsi oli pelannut sunnuntai-iltana Yhdysvaltoja vastaan ja saanut siinä pelissä selkäsaunan. Lindstedtin arvion mukaan Suomen kova luisteluvauhti vaikutti myös sveitsiläisten väsymiseen.

- He pelasivat eilen kovan pelin. Kun me pystytään neljällä kentällä pitämään vauhtia yllä, niin kyllä kaverilta jossain kohtaa loppuu bensa.

Lindstedt oli Hiirikosken tavoin mukana Sotshissa 2014, kun Sveitsi otti olympiapronssia ja Suomi jäi viidenneksi. Silloin Sveitsi oli Suomeen verrattuna tasavahva, mutta nyt ero oli todella iso.

- Sveitsillä on nytkin hyvät maalivahdit, mutta aiempi ykkösmaalivahti Florence Schelling on jäänyt eläkkeelle. Hän on varmasti ollut iso tekijä heidän voitoissaan, Lindstedt arvioi syistä tasoeron ryöpsähtämiseen.

- Meillä vanhat kehittyy ja sitten tulee uusia nuoria, jotka tietenkin tosi innokkaina ja ennakkoluulottomasti pelaavat. Se siinä varmaan on. Jokainen tekee hyvin töitä ja haluaa viedä meidän peliä eteenpäin. Nyt se näkyy tuolla jäällä, Lindstedt lisäsi.

Viimeisessä alkulohkopelissään Suomi kohtaa tiistaina Kanadan. Todennäköisesti Suomi ja Kanada kohtaavat myös välierävaiheessa lauantaina.

- Täytyy olla paljon suoraviivaisemmin pelata kiekkoa ylöspäin. Kamppailuissa pitää olla todella vahvoilla. Tehdään asiat kovaa ja yksinkertaisesti. Se on varmasti se huomisen avain, kommentoi Lindstedt keinoista Kanadan kaatamiseksi.