HIFK:n toivo finaalista elää: "Totta kai tällainen antaa uskoa"

Helsingin IFK otti valtavan ison voiton jääkiekon SM-liigan neljännessä välierässä maanantaina. HIFK kaatoi Kärpät 2-0 ja tasoitti välieräsarjan tilanteeksi 2-2.

HIFK esitti jo neljättä kertaa putkeen erinomaista peliä ja sen paineistava pelitapa oli myrkkyä runkosarjan voittajalle.

- Kyllä meillä oli aika ehjä 60-minuuttinen. Olimme tosi aktiivisia ja tiiviitä molempiin suuntiin. Kärsivällisyys oli myös hyvällä tasolla. Meillä oli kuitenkin jo toisessa erässä sellainen määrä paikkoja, että olisi pystytty ratkaisemaan, mutta siihen ei pystytty. Siinä on aina kuitenkin tuskastumisen vaara. Siinä oli yksi ratkaisunavain, että kärsivällisyys piti tänään, HIFK:n päävalmentaja Jarno Pikkarainen sanoi ottelun jälkeen.

HIFK on nostanut tuntuvasti tasoaan runkosarjasta. Kärpillä on sen sijaan taso laskenut. Aistiiko joukkueesta, että neljäs peli oli sarjan käännekohta?

- Totta kai tällainen antaa uskoa. Ei meillä siitä puutetta ole ollut ennenkään, mutta tietysti aina tarvitaan tuloksia tällaisissa paikoissa, missä kaveri voisi ottaa irtioton. Siinä mielessä tämä oli tosi hyvä juttu, Pikkarainen mietti.

HIFK on kuitenkin nostanut tasoaan, Kärpät ei ole siihen pystynyt?

- Tämän päivän perusteella kyllä, Pikkarainen sanoi suoraan.

- Numerot olivat tänään täysin ansaitut. IFK oli erinomainen. Minä itse en pystynyt valmistamaan joukkuetta niin hyvin kuin vastustajan päävalmentaja. He olivat valmiita taistelemaan ja (Jarno) Pikkarainen otti selvän niskalenkin. IFK pystyi edellisen tuloksen Oulusta käsittelemään meitä paremmin. IFK oli erinomainen ja me jäimme tänään statistin rooliin. Emme pystyneet parhaimpaamme. Nyt vedetään happea ja fakta on se, että Game 6 pelataan täällä viikon päästä. Meidän pitää pystyä paljon parantamaan, mutta tiukkaa on ja niin pitää ollakin, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner sanoi neljännen välierän jälkeen.

Ottelusarja jatkuu perjantaina Oulussa. Vielä kerran tullaan kuitenkin myös Helsinkiin. Kärppien pitää parantaa ja paljon.

- Vastassa on todella laadukas joukkue, missä on paljon loistavia yksilöitä ja persoonia. Me uskomme kuitenkin, että pystymme paljon parantamaan ja tässä on meillä joukkueena kasvun paikka. Pelaajamme pystyvät kehittymään ja minä pystyn kehittymään valmentajana. Meillä on paljon kokeneita pelaajia, jotka tietävät, miten näissä tilanteissa ollaan ja johdetaan esimerkillä. Me tulemme kasvamaan joukkueena. Perjantaina jatkuu taistelu, Manner sanoi.

Isompi kenttä on toistaiseksi ollut Kärppien etu ja HIFK:n pakko voittaa kerran Oulussa mennäkseen finaaliin. Pikkaraisella riittää luottoa siihen, että se yksi voitto sieltä kaivetaan.

- Tulosta ei ole vielä sieltä saatu, mutta meillä on kaksi hyvää esitystä sieltä alla. Siinä mielessä ei onneksi tarvitse tyhjästä ruveta rakentamaan. Ne esitykset on siellä alla ja niissä on määrätty tunne ja määrättyjä asioita, mitä pystytään vielä parantamaan. Siinä on pohja sille olemassa perjantaille, milloin tulee seuraava mahdollisuus, Pikkarainen sanoi.

Muutaman päivän lepo tulee kuitenkin molemmille joukkueille tarpeeseen. HIFK olisi tosin valmis pelaamaan vaikka huomenna.

- Meille sopisi ihan hyvin, vaikka pelattaisiin jo huomenna. Ohjelma on kuitenkin nyt tällainen ja tästä pitää saada tietysti paras irti. Levätään ja harjoitellaan. Tässä on mahdollisuus täyttää taas energiavarastot ja sitten lähdetään pelaamaan taas

tiiviissä tahdissa paras kolmesta-sarjaa, Pikkarainen ennakoi.