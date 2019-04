Kanadalta tyly selkäsauna Naisleijonille: "Oli aika rummutusta taas"

Kanada antoi Naisleijonille tiistaina oppitunnin maailman huipputasosta naisten jääkiekossa. Kanadan 6-1 -voittolukemat Suomesta eivät jättäneet jossiteltavaa.

- Siinä nähtiin, että taas tuli meille jonkinlaisia virheitä. Ei löydetty niitä omia pelaajia. Kanada rokotti aika vauhdilla. Ei ehkä oltu ihan siinä luistelupelissä, missä oltiin silloin jenkkejä vastaan kaksi ekaa erää, kommentoi Suomen hyökkääjä Petra Nieminen tappion syistä.

Niemisen mukaan Kanada pakotti suomalaiset puolustamaan ja vei sitä kautta suomalaisten vahvuudet pois.

- Ei vaan päästy luistelupeliin. Kun puolustettiin paljon, ei jaksettu hyökätä. Se vähän jäi. Pitää antaa Kanadallekin propsit.

Kanada pelasi hyvällä tasolla.

- Ne osaavat pelata kiekon kanssa. Tykkäävät paljon pallotella kiekon kanssa. Lähtivät lujaa hyökkäykseen ja meiltä jäivät omat pelaajat jälkeen, Nieminen kommentoi Kanadan joukkueesta.

Niemisen mukaan puolustuspeli oli Naisleijonilla ihan hyvää, vaikka kuusi takaiskumaalia tulikin,

- Oli pitkiä hyviä puolustuspätkiä. Vaikka pyörivät meidän päässä, eivät päässeet maalipaikoille. Se oli kyllä hyvä.

Suomen tähtimaalivahti Noora Räty otettiin maaliltaan pois päästettyään Kanadan kolmannen maalin helposti.

Rädyn ottaminen maaliltaan pois oli sovittu juttu. Hänellä on pieni vamma, joten parempi oli säästellä kuntoa torstain puolivälieräotteluun.

- Ihan varotoimenpide. Oli turha jäädä sinne. Ei oltu ihan ytimessä tänään, niin parempi oli keskittyä sitten torstaihin, Räty kommentoi.

Räty vakuuttelee olevansa maalilla torstaina.

- Juu juu. Tässä vaiheessa kautta kaikki ovat varmaan loukkaantuneina, joten ei saa antaa niiden haitata.

Kanada dominoi peliä Suomea vastaan. Rädyllä riitti töitä.

- Kyllä se aika rummutusta oli taas. Ei auttanut asiaa, että puolustuspäässä ei voitettu varmaankaan yhtään aloitusta. Automaattisesti kiekko oli Kanadalla. Kyllä siinä on yksi osa-alue, missä pitää parantaa, Räty totesi.

Torstaina puolivälieräottelussa Suomi pelaa Tshekkiä vastaan. Vastassa on Kanadaa heikompi joukkue, mutta Rädyn mukaan vaarallinen ryhmä silti.

- Erittäin hyviä ovat kiekolla. Tosi hyvä ylivoimakin heillä on. Se pitää tappaa liikkeellä ja puristaa heidät puolustuspäähän. Siinä he ovat heikoimmillaan. Tshekillä on myös hyvä maalivahti. Kyllä saa tehdä töitä niiden maalin eteen taas, Räty arvioi Tshekkiä.

Turnauksen suosikeilta Yhdysvalloilta ja Kanadalta Suomi sai selkäänsä. Jos Tshekki voitetaan, tulee Kanada todennäköisesti välierissä.

- Sen antoi alkusarjan pelit, ettei auta tehdä yhtään virhettä tai muuten vastustaja rankaisee. Ollaan hetkittäin pelattu hyviä hetkiä, jenkkejä vastaan 40 minuuttia, mutta tänään ei ollut kyllä montaa hyvää hetkeä, Räty arvioi alkusarjan Pohjois-Amerikan kohtaamisten antia.