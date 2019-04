Naisleijonilla huolia sairastuvalla – päävalmentaja ei ole huolestunut

Naisleijonien urakka MM-kotikisojen päättyi kehnosti, kun Kanada oli parempi 6-1. Suomella on myös huolia sairastuvan puolella. Päävalmentaja Pasi Mustonen suuntaa torstain puolivälieräotteluun Tshekkiä vastaan silti positiivisin ajatuksin.

- Kaveri oli 6-1 -parempi. Siinä ei ole sen kummempaa. Pitää parantaa paljon, jos meinaa ne voittaa tällä viikolla, Mustonen kommentoi.

Kanadan paremmuus näkyi kaksinkamppailuissa.

- Kaksinkamppailut pitää voittaa, jos haluaa pärjätä lätkäpelissä. Jos niitä ei voita, silloin joutuu puolustamaan. Mehän puolustettiin omaa aluetta pätkittäin hyvin, mutta kun ei voiteta kaksinkamppailuja, ei päästä alueelta ulos, ja kun päästään lopulta, ei ole jalkaa millä hyökätä, Mustonen jatkoi.

Mustonen harmitteli myös hävittyjä aloituksia. Kanadan tasoista joukkuetta vastaan sellaiseen ei olisi varaa.

- Ekan erän aloitukset hävittiin 2-10. Kun häviää aloitukset, jää jumiin heti. Pitää voittaa aloituksia ja sen jälkeen kaksinkamppailuja.

Alkusarjaan Mustonen ei ollut pettynytkään.

- Kolme hyvää peliä. Tänään ei kamppailtu voitosta. Olen sanonut aikaisemmin, että turnaus alkaa torstaina ja tää on matka siihen. Joukkueen sisällä on hyvä kutina. Kyllä mä luottavaisin mielin lähden torstaita kohti.

Puolivälieräottelussa torstaina Suomi kohtaa Tshekin klo 19.30.

- Tshekki on mun mielestäni parempi kuin Sveitsi. Tshekillä on pari laadukasta kenttää, jotka pelaavat hyvää lätkää. Ne ymmärtää, miten peliä pelataan. Toivotaan, ettei ole riittävän leveä joukkue meitä vastaan, ennakoi Mutone

Suomella on loukkaantumishuolia. Sanni Hakala sai aivotärähdyksen Sveitsi-pelissä ja Kanada-pelissä kova tälli tuli Annina Rajahuhdalle. Myös Michelle Karvinen joutui jättämään pelin kesken.

- Pitää meidän laskea lampaat, kun päästään koppiin ja saadaan ”medicin” raportti. Ei tarvitse paljoa veikata, jos arvioi, että toinen aivotärähdys tällä viikolla, totesi Mustonen viitaten Rajahuhtaan.

Keskiviikkona kuitenkin tuli huojentava tieto. Rajahuhdalle tuli vain kolhu ja hän pelannee torstaina. Myös Karvinen on pelikunnossa.

Mustonen ei usko, että Hakala pelaisi enää Espoon MM-turnauksessa.

- Sehän on aivovamma, niin minimissään sen pitäisi olla viikon huili. En ole lääkäri, mutta mun vastaus on, että en haluaisi ottaa vastuuta hänen peluuttamisestaan.

Jos hyökkääjiä putoaa leikistä, yksi puolustajista saatetaan laittaa hyökkääjäksi. Aiemmin hyökkääjänä pelannut Ronja Savolainen jatkaa kuitenkin puolustajana.

- Ronja pystyy pelaamaan hyökkääjänä, mutta en usko, että pelaa hyökkääjänä puolivälierässä. Kyllä Ronja on meille niin tärkeä puolustajana. Pitää monta puuttua, että Ronja pelaisi hyökkääjänä, Mustonen kertoi.

Mustosen mukaan turnauksessa voidaan nähdä vielä yllätyksiä.

- Tää on älyttömän raskas turnaus noille naisille, kun 11 päivässä pelataan seitsemän peliä. Luulen, että kuudennessa ja seitsemännessä pelissä voi tulla yllättäviäkin käänteitä ja joku joukkue katkeaa. Siihen me ollaan pyritty valmistautumaan peluuttamisella.

Tshekki-otteluun Mustonen lähtee luottavaisena. Hän on ollut Naisleijonien valmentajana kaudesta 2014-15 lähtien ja joka kerta Suomi on voittanut ensimmäisen kohtalonpelin.

- Ollaan voitettu kaikki neljä puolivälieräpeliä ja valtaosa on ollut mukana tällä matkalla ja ovat pystyneet valmistautumaan siihen ensimmäiseen kohtalonpeliin hyvin. Rutiinia on siitä ja mä luotan, että se näkyy torstaina. Me ollaan pelattu laadukkaita puolivälieräpelejä, kun olen ollut valmentajana. Mä uskon, että joukkue on henkisesti hyvä niissä paikoissa.