Naisten MM-kisojen puheenaiheet: Irvokkaat tasoerot ja Ruotsin romahdus

Jääkiekon naisten MM-kisojen alkusarja vietiin Epoossa päätökseen tiistaina. Suurin yllätys oli Ruotsin romahtaminen alemmassa alkusarjassa. Tiistain tappio Japanille merkitsi Ruotsille putoamista ensi kaudeksi alemmalle sarjatasolle.

Ruotsi on voittanut olympiakisoissa naisten jääkiekon pronssia Salt Lake Cityssa 2002 ja peräti hopeaa Torinossa 2006. Ruotsi onkin ainoa joukkue, joka on kyennyt pudottamaan pohjoisamerikkalaisjoukkueen arvoturnausfinaalista voitettuaan Torinossa yllättäen Yhdysvallat.

Vielä Vancouverin 2010 olympiakisoissa Ruotsi hävisi Suomelle täpärästi pronssiottelussa. Sen jälkeen Ruotsi onkin hiljalleen tipahtanut Euroopan kärjestä.

Romahdus on sikäli hämmästyttävä, koska Ruotsissa seurat ovat tukeneet naisten jääkiekkoa. Suomen maajoukkuepelaajista moni pelaa Ruotsissa puoliammattilaisina.

Ruotsin jääkiekkoliitto ei kuitenkaan ole tukenut maajoukkuetoimintaa riittävästi. Tulokset näkyvät nyt karulla tavalla.

Japani-tappio otti Ruotsin leirissä koville. Ottelun jälkeen muutama ruotsalaispelaaja itki Espoon Metro-areenan edustalla.

Japanin voitto oli konkreettinen osoitus naisten jääkiekon tason levenemisestäkin. Tshekki, Saksa ja Japani ovat Espoon kisoissa olleet entistä vahvempia.

Japanissa naisten maajoukkueeseen on panostettu ja menestys on loistavaa mainosta koko jääkiekolle, joka Aasiassa on todellakin marginaalilaji. Takavuosina Naisleijonia a-sarjatasolla haastanut Kiinakin palannee pian pääsarjatasolle, kun valtiovallan organisoimat kovat panostukset näkyvät Kiinan maajoukkueen tasossa 2020-luvulla.

Naisleijonien pelaajat ovat tällä kaudella voineet panostaa lajiin ammattimaisesti, kun ministeri Sampo Terho (Siniset) myönsi jokaiselle Pyeongchangin olympiapronssijoukkueen pelaajalle 10 000 euron kausiapurahan. Apurahan avittama ammattimaisempi toiminta näkyy jo siinä, että Suomi on ottanut selkeää eroa Venäjään ja Sveitsiin.

Espoon kisoissa ylemmässä alkusarjassa Suomi voitti Venäjän 4-0 ja Sveitsin 6-2. Tasoero oli yllättävän iso.

Toisaalta Yhdysvallat ja Kanada ovat Suomea yhä valtavasti edellä. Yhdysvaltoja vastaan Suomi pelasi hyvin kaksi erää, mutta hävisi 2-6. Kanada oli Suomea vastaan hereillä alusta saakka ja tylyt 6-1 -lukemat kertovat karua kieltään, kuinka paljon parempi joukkue Kanada Suomeen verrattuna on.

Kaksinkamppailupelissä ja aloituksissa suomalaiset olivat kanadalaisia vastaan pahasti alakynnessä.

- Kaveri oli noin paljon parempi. Pitää parantaa paljon, jos meinaa ne voittaa tällä viikolla, summasi Suomen päävalmentaja Pasi Mustonen tiistain selkäsaunan jälkeen.

Espoossa pohjoisamerikkalaisjoukkueet ovat nöyryyttäneet vastustajiaan. Kanadan ja Yhdysvaltojen ottelut Venäjää ja Sveitsiä vastaan olivat alkusarjassa irvokasta katsottavaa.

Erityisen surullinen peli oli Yhdysvaltojen 10-0 -voitto Venäjästä. Vaikka Venäjä keskittyi varjelemaan vain omaa maaliaan, teki Yhdysvallat venäläisistä hakkelusta.

Irvokkuutta nähtäneen myös torstain puolivälierissä. Yhdysvallat-Japani -ottelussa on odotettavissa rumat lukemat. Samoin Kanadan ja Saksan ottelussa.

Suomikin voi voittaa pohjoisamerikkalaisjoukkueen vain todella hyvällä tuurilla. Voitto edellyttää Noora Rädyltä maagista maalivahtipeliä, mutta sitäkin, ettei USA:n tai Kanadan asenne ole pelissä kohdillaan.

Harrastajamääriä katsellessa tasoerot ovat loogisia. Naisten jääkiekon harrastajamäärä on ollut Suomessa kasvussa, mutta yhä harrastajia on vain nelisentuhatta. Yhdysvalloissa ja Kanadassa naisten jääkiekolla on useita kymmeniätuhansia harrastajia ja maajoukkue voi poimia rusinat pullasta.

Kun MM-kisoja edellisen kerran pelattiin Espoossa 1999, antoi Suomi Yhdysvalloille ja Kanadalle tasaisemman vastuksen kuin 20 vuotta myöhemmin. 1990-luvun jälkeen Suomi on jäänyt pohjoisamerikkalaisten tasosta enemmän.

Yhdysvallat sekä Kanadan Suomi on voittanut MM-kisoissa 2000-luvulla kerran. Kanada kaadettiin vuoden 2017 kisoissa 4-3, mutta välieräottelussa Kanada palasi tasolleen voitettuaan Naisleijonat 4-0.

Jääkiekkoliitto on panostanut tyttöjunioreiden valmennukseen, mikä näkyy teini-ikäisten suurlupausten Viivi Vainikan, Elisa Holopaisen ja Nelli Laitisen pääsyssä MM-joukkueeseen. Superlupauksia on kasvamassa lisää, mutta suomalaisilla on valtava työ edessään pohjoisamerikkalaispelaajien eron kaventamiseksi.

Apuun kenties tulee NHL, joka saattaa 2020-luvulla panostaa naisten ammattilaissarjaan NWHL:ään. Mitä enemmän suomalaispelaajia pelaa ammattilaisina Pohjois-Amerikassa, sitä paremmat mahdollisuudet Suomen maajoukkueella on taistella arvoturnausten finaalipaikasta.

Miesten jääkiekossa iso harppaus NHL:ssä otettiin 1980-luvulla Jari Kurrin johdolla. 1990-luvulla Suomi sinetöi paikkansa jääkiekon huippumaana.

Ruotsin naisten jääkiekossa koettiin Japani-tappiossa aallonpohja, mutta tulevaisuus ei länsinaapurissa ole välttämättä synkkä. Tukholmassa todennäköisesti järjestetään talviolympiakisat 2026 ja Ruotsi panostanee menestykseen myös naisten jääkiekossa. Ruotsissa naisten jääkiekon harrastajamäärät ovat kasvussa ja miesten pääsarjan SHL:n seurat panostavat Ruotsissa naisten jääkiekkoon.

Tukholman 2026 olympiaturnauksessa Ruotsi saattaakin olla vakava uhka suomalaisille pronssiottelussa. Ammattimaisesti treenaava Kiinakin saattaa nousta nopeasti.

Jääkiekon naisten MM-turnauksen puolivälierät torstaina 11. huhtikuuta

USA – Japani klo 12.30

Kanada – Saksa klo 16.00

Venäjä – Sveitsi klo 18.00

Suomi – Tshekki klo 19.30

Suomi-Tshekki -ottelun voittaja kohtaa lauantaina välierässä klo 16 Kanada-Saksa -ottelun voittajan.