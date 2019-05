Kiinalainen osti HIFK:n – Veikkausliigan synkkä kiinalaishistoria pelottaa faneja

Kiinalaisliikemies vaikuttaa jalkapallon Veikkausliigaseuran taustalla 14 vuoden tauon jälkeen. HIFK:n jalkapalloseuran taustayhtiöstä HIFK Fotboll Ab:sta 51,9 prosenttia ostanut kiinalaisliikemies Jin Chang esittäytyi tiistaina Suomessa.

Jin Chang sijoittaa HIFK:hon heti noin kaksi miljoonaa euroa. Kertaheitolla HIFK nousee seuraorganisaationa suomalaisen jalkapallon kärkipäähän. Paikalliskilpailija HJK saa rajun haastajan, mitä taloudellisiin resursseihin tulee.

HIFK:n fanit eivät ole kuitenkaan innoissaan. He protestoivat omistajavaihdosta jo pari viikkoa sitten. Kaupan toteuduttua pettymystä on purettu sosiaalisessa mediassa rajuin sanakääntein.

Chang ilmoitti, ettei hänellä ole mitään salattavaa. Kyse on jalkapallobisneksestä. Hän ilmoitti luottavansa siihen, että Suomessakin jalkapallolla voi tehdä rahaa.

HJK on kieltämättä esimerkkinä siitä, että jalkapallon pelaajakaupoilla voi Suomessa todellakin tehdä taloudellista voittoa. HJK:n tilinpäätökset ovat viime vuosina olleet vahvasti plussan puolella.

Jin Chang on toiminut aiemmin pelaaja-agenttina. Hän osti tanskalaisseura Vejle Boldklubin 2016 ja on pyörittänyt sitä moldovalaisen bisneskumppaninsa Andrei Zolotkon kanssa. Virallinen Vejlen pääomistaja on tällä hetkellä Zolotko.

Vejlessä pelaajaliikenne on ollut kova. Viime kaudella seuran pelaajaringissä kävi 80 pelaajaa.

Chang ja Zolotko tekevät pelaajakaupoilla bisnestä varsinkin Kiinan ja Venäjän jalkapallomarkkinoilla. Heitä ei ole tuomittu väärinkäytöksistä.

Tosin Changin ja Zolotkon toiminnassa aiemmin olleita pelaaja-agentteja on yhdistetty Intiassa pyöritettyyn ottelumanipulaatiovyyhtiin. Muutamaa pelaajaakin on epäilty ottelumanipulaatiotoiminnasta.

HIFK:n taloudellinen tilanne oli tiettävästi erittäin vaikea. Seuran tulevaisuus olisi ilman uutta rahoitusta ollut vaakalaudalla.

Nyt tilanne muuttuu totaalisesti. Kesällä, kun jalkapallon pelaajasiirtoikkuna aukeaa, nähtäneen HIFK:n pelaajaringissä muutoksia. HIFK:ssa panostetaan nyt myös markkinointiin, kun rahaa on saatu kassaan.

Suomalainen seurajoukkuejalkapallokausi on saanut ainakin ihan uuden jännitysmomentin. Toivoa sopii, ettei historia toista itseään.

Vuonna 2005 salaperäinen kiinalaisliikemies Zheun Ye osti talousvaikeuksissa olleen jalkapalloseuran AC Allianssin. Ye ilmoitti, että Suomessa on paljon puuta ja hän haluaa sijoittaa puutavara- ja paperiteollisuusbisnekseen. Samalla Ye julisti, että AC Allianssi tulee pelaamaan FC Barcelonaa vastaan Mestareiden liigassa.

Todellisuudessa Ye järjesteli Vantaalla ottelumanipulaatioita. Hänen kätyrinään toimi belgialainen Olivier Suray, joka seuran operatiivisena johtajana järjesteli huijauksia Allianssin valmentajaksi pestatun Thierry Pisterin sekä kuuden Belgiasta tuodun pelaajan kautta.

Ye ja Suray jäivät heti nolosti kiinni. He aliarvioivat suomalaisen jalkapallon tason, kun ensimmäisessä manipulaatio-ottelussa Haka voitti Allianssin Valkeakoskella 8-0.

Monessa Allianssin pelissä oli epäilyttävää vedonlyöntiliikennettä, mutta rikollista toimintaa oli vaikeaa todistaa Suomessa. Belgiassa Ye tosin pidätettiin syksyllä 2005, mutta hän onnistui pakenemaan Kiinaan. Siellä hän on vaikuttanut bisnesmiehenä 2010-luvullakin.

Yen paettua Kiinaan, ajautui Allianssi konkurssiin. Illuusiot lintukodosta karisivat, mutta valitettavasti tapauksesta ei opittu mitään.

Vuonna 2011 Tampere United oli ongelmissa. Edellisellä vuosikymmenellä kolme Suomen mestaruutta voittanut seura oli ajautunut rahapulaan

Singaporelainen liikemies Wilson Raj Perumal tuli hätiin. Häneen kohdistuneet epäilykset ottelumanipulaatiosta olivat yleisesti tiedossa, mutta TamU otti silti vastaan Perumalin singaporelaisyhtiöltä järjestämää vedonlyöntihuijauksilla kerättyä rahaa.

Perumal paljasti poliisikuulusteluissa aasialaisen vedonlyöntisyndikaatin toimintaa. Syndikaatti oli harjoittanut ottelumanipulaatioita muun muassa Italiassa ja Unkarissa.

Perumal tuomittiin Suomessa kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tampere Unitedin johtajat saivat törkeästä rahanpesusta ehdolliset vankeusrangaistukset.

Tampere Unitedin silloisen organisaation taru päättyi konkurssiin 2011.

Historia on synkkä. HIFK:n fanien huolen ymmärtää kyllä.