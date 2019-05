Jääkiekon MM-kisojen tuomaritoiminta puhuttaa: "Kyllä nyt pitää herätä ihan oikeasti"

Kansainvälisen Jääkiekkoliiton IIHF:n tuomaritoiminta MM-kisoissa on taas vaihteeksi noussut isoksi puheenaiheeksi. Leijonien päävalmentaja lta Jukka Jaloselta kuultiin aiheesta painava puheenvuoro ja myöhäisillassa oli Saksan suomalaispäävalmentajan Toni Söderholmin vuoro avautua.

Tunteita kuumensi Saksa-Slovakia-ottelun lopussa sattunut tilanne, missä Slovakian Ladislav Nagy taklasi törkeästi Saksan superlupaus Moritz Seideriä selästä. Seider ei päässyt omin avuin ulos kaukalosta. Ottelun tuomariston mielestä kyseessä kahden minuutin rangaistuksen arvoinen teko.

- Seider ei voi ihan liian hyvin, mutta luulen, että hän on kunnossa. Mutta nyt meidän on aika herätä. Ei pelkästään meidän, vaan joidenkin muiden instituutioiden. Pelaajia on alkanut putoilla viime pelien aikana. Jos me emme pysty suojelemaan pelaajia, niin meillä on isoja ongelmia, Söderholm sanoi Saksan 3-2-voittoon päättyneen ottelun jälkeen.

- Jos pelaaja makaa kylmänä jäässä ja siitä tulee vain kahden minuutin jäähy, niin jotain todella vakavasti pielessä, Söderholm jatkoi.

Mitä ajatuksia IIHF:n pelleily herättää?

- Ei mun nyt siitä mitään sen enempää tarvitse sanoa, mutta kyllä nyt pitää herätä ihan oikeasti.

Niin. Taklaushan oli täysin turha?

- Turha on yksi sana, mutta se oli typerä ja erittäin vaarallinen!

Söderholmin mukaan tuomarit pakoilivat vastuuta. Minkäänlaista perustelua tuomiolle ei kuultu.

- Eihän se sitä perustellut. Miksi se sitä perustelisi? Se toinen tuomari sanoi, että se ei ollut hänen vihellettävissä, vaan sen toisen kaverin. Siinä on vastuunotto. Heikkoa, Söderholm sanoi epäuskoisena.

Saksa tasoitti ottelun 2-2-lukemiin rangaistuksen aikana. Söderholmin mukaan tasoitus oli aistittavissa.

- No, oli siinä vähän sellaista... Anteeksi nyt vain ekstraperkelettä mukana. Laukauksessakin oli sellaista niin sanottua raivoa, Söderholm sanoi.

Saksa voitti Slovakian 3-2 ja on todella lähellä jatkopaikkaa. Slovakia on erittäin lähellä putoamista jatkopeleistä.

Haastattelu: Ville Hirvonen, Kosice