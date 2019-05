Slovakia kuilun partaalla – Tatralla salamoi silti

Jääkiekon MM-kisoja isännöivä Slovakia jäänee rannalle puolivälieristä hävittyään Saksalle viime hetken maaleilla. Kisatunnelmassa Slovakian kurja kohtalo ei kuitenkaan näy. Kiekkohuuma näkyy Slovakian toiseksi suurimmassa kaupungissa Kosicessa joka paikassa.

Slovakia palasi perjantaina voittojen tielle lyötyään Ranskan 6-3. Kosicen Steel Arenalla oli suorastaan infernaalinen meteli. Ottelun jälkeen Slovakian kansallislaulua, Tatralla Salamoi, laulettiin hurmoksessa.

Slovakian suurlupaukseen lukeutuva puolustaja Martin Fehervary totesi, ettei lähtökohta Ranska-peliin todellakaan ollut helppo.

- Oli kyllä raskasta. Hävisimme Saksalle viime sekunneilla ja sitä ennen oli raskas viime hetken tappio Kanadalle. Mutta päätimme pukuhuoneessa, että olemme valmiita seuraavaan peliin ja voitamme, kun pelaamme vain peliämme, Fehervary sanoi Sport Contentille.

Ranskakin nousi toisessa erässä 2-3 -tilanteeseen. Slovakian kolmannen erän vahva ote oli ranskalaisille kuitenkin liikaa.

- Olimme selvästi parempia ensimmäisessä erässä, mutta heillä on taitavia ja nopeita pelaajia, jotka osoittivat taitonsa toisessa erässä. Keskityimme pelaamaan kuitenkin omaa peliämme, yksinkertaista jääkiekkoa. Pidimme kiekkoa paljon hyökkäysalueella ja teimme maaleja, Fehervary sanoi.

Slovakia kohtaa alkusarjassa vielä Britannian ja Tanskan. Vaikka joukkue voittaisi molemmat pelit, ei jatkopaikkaa silti tule, jos Kanada, USA ja Suomi ottavat voitot niin sanotuista heikommista joukkueista.

Lauantaina Slovakia pelaa Britanniaa vastaan.

- Katsotaan. En tiedä, mitä heiltä voi odottaa. Jokainen joukkue on täällä vaikea vastustaja, joten huomenna pitää olla valmiina ja keskittyneenä, Fehervary ennakoi brittiottelua.

Fehervary pelasi vuoden vaihteessa nuorten MM-kisoissa Victoriassa ja Vancouverissa. Nuorten kisoissa pelataan alkusarjassa vain neljä kierrosta, mutta miesten kisoissa alkusarja käsittää peräti seitsemän ottelua.

- On vähän erilaista tietysti, mutta jokainen pelaaja on hyvässä kunnossa, eikä ongelmia ole. Pelitahti on kova, mutta ei rasita liikaa, Fehervary kommentoi ylipitkäksi kritisoitua seitsemän kierroksen alkusarjaa.

Teksti: Otto Palojärvi, Kosice