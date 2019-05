Leijonille historiallinen voitto – britit nurin!

Leijonat otti jääkiekossa historiallisen ensimmäisen voittonsa Iso-Britanniasta MM-kisapelin Kosicessa päätyttyä perjantaina 5-0. Ensimmäisessä erässä Britannia piti lukemat 0-0:ssa, mutta toisessa erässä Suomi karkasi.

Hyökkääjä Sakari Manninen piti joukkueensa esitystä hyvänä.

- Hyvältä tuntuu. Tiukkaa oli eka erä, 0-0. Toisessa erässä saatiin maaleja. Hyvä vastaiskujoukkue Britannia oli. Jos ei hereillä ollut, niin tuli kyllä kovaa neljällä viidellä äijällä maalille, Manninen summasi Sport Contentille.

Manninen kehui Leijonien puolustuspeliä.

- Hyvää puolustamista tarvittiin. Parannettiin sitä pelin aikana ja saatiin minimoitua sitä vastahyökkäystä. Jussilla hyvä nollapeli maalilla. Puolustettiin hyvin. Hyvä peli.

Britannia taisteli ensimmäisessä erässä hyvin ja oli vähällä siirtyä johtoonkin. Mannisen mukaan Leijonat osasi odottaa kovaa haastetta.

- Ei kyllä yllättänyt mitenkään. Tiedettiin, minkälainen joukkue on vastassa. Yksilötaito tiedettiin, että siellä on huippupelaajia vastassa. Luistelutyömäärä ja joukkuepelaaminen on heillä huimaa luokkaa.

Voiton myötä Suomen jatkopaikka on käytännössä varma. Sinetti puolivälieräpaikalle tulee lauantaina, jos Tanska ei voita Yhdysvaltoja.

Mannisen mukaan sarjatilannetta ei Leijonissa ole juuri seurattu.

- Ei me olla oikeastaan mietitty sitä sarjataulukkoa. Joka päivä se latautuminen on, kun pelipäivä on, eikä sillä oikeastaan ole väliä, mikä se sijoitus on sarjataulukossa meillä tai vastustajalla. Sama rutiini ja rytmi ja se on se ainoa oikea tapa, millä mennään.

Jussi Olkinuora pelasi perjantaina ikimuistoisen jääkiekon MM-kisadebyytin Leijonien maalilla. Olkinuora oli lähtökohtainen kolmosmaalivahti, mutta nyt hänkin sai maistaa MM-lätkää.

- Se oli hauskaa. Me pelasimme hyvän pelin ja sellaisessa pelissä on aina kiva olla maalissa, Olkinuora sanoi.

Jännittikö?

- Alussa ehkä vähän. Se johtui lähinnä siitä pelaamattomuudesta, kun en ole pariin viikkoon pelannut. Etenkin tällaisessa pelissä se on vaikeaa, kun vastustaja ei saa heti alkuun kovin montaa paikkaa. Siinä on vähän tatsi hukassa, mutta sitten siihen pääsi mukaan, eikä ollut enää sen jälkeen suurempia ongelmia, Olkinuora kuvaili.

Olkinuora johtaa Leijonien maalivahtien pistepörssiä. Onko sinulla on etulyöntiasema muihin nähden?

- Ei tietenkään ole. Kuka tahansa meistä olisi voinut pelata ihan samalla tavalla. Tiedän sen itsekin ja he tietävät sen. Enhän mä niitä (tehopisteitä) tietenkään laske, mutta mielestäni niitä olisi pitänyt olla kaksi!

Sinulla on kuitenkin yksi tehopiste nyt enemmän kuin USA:n superlupaus Jack Hughesilla?

- Niin, totta. Oonkohan mä liian vanha varattavaksi?, Olkinuora hekotteli.

Olkinuora teki perjantaina myös suomalaista jääkiekkohistoriaa. Hän on ensimmäinen suomalainen maalivahti, joka on torjunut Suomelle voiton Britanniasta.

- Se on totta. Minusta tulee vielä hyvä trivial-veskari!

Haastattelut: Otto Palojärvi ja Ville Hirvonen, Kosice