Brittipelaaja haluaa jääkiekon MM-kisat Britanniaan

Iso-Britannia antoi jääkiekon MM-kisoissa Leijonille kunniakkaan vastuksen, mutta taso ei lopulta riittänyt. Suomi voitti britit 5-0.

Ensimmäiselle erätauolle mentiin vielä 0-0 -numeroissa.

- Ensimmäiseen erään olen todellakin tyytyväinen. Oli tiukka peli. Otimme liikaa jäähyjä ja annoimme suomalaisille liikaa tilaisuuksia ylivoimalla. Sellaisesta he rankaisevat. Muutamat virheet veivät meiltä pelin, Britannian joukkueen hyökkääjä Brett Perlini kommentoi Sport Contentille.

Suomen joukkue sai Perliniltä kehut.

- Heillä on hyviä luistelijoita ja he ovat kaikki vahvoja. Osasimme odottaa kovaa peliä. Suomi oli jo ottanut tässä turnauksessa monta voittoa. Hyvä joukkue, se on selvää.

Britannian pistetili näyttää viiden ottelun jälkeen nollaa. Päätavoite on päätösottelussa Ranskaa vastaan. Voitto siitä pelistä pelastaisi brittien sarjapaikan.

- Meillä oli huono peli Tanskaa vastaan. Muut pelit ovat olleet meiltä hyviä suorituksia. Opimme lisää peli peliltä ja totumme vauhtiin tällä tasolla. Rakennamme varsinkin viimeistä peliämme varten, Perlini arvioi joukkueensa suorituksia.

Lauantaina Britannia kohtaa kotijoukkue Slovakian.

- Pelasimme heitä vastaan ennen turnausta. Heillä on nopea joukkue ja kovia puolustajia. He ovat vaarallisia ylivoimalla. Pyrimme ottamaan heiltä vauhtia pois ja saada heidät turhautumaan. Toivottavasti tulee hyvä peli, Perlini ennakoi.

Slovakian peleissä tunnelma on muistuttanut suorastaan Englannin jalkapallon Valioliigan ottelua.

- Tulee aivan hullua, kun pääsee pelaamaan kotijoukkuetta vastaan. Toivottavasti hiljennämme yleisön, Perlini sanoi.

Perlini kokisi mieluusti jääkiekon MM-kisat Britanniassa. Brittifanit voisivat haastaa slovakkifanit, mitä tunnelmaan tulee.

- Varmasti olisi loistava tunnelma. Olisi coolia, jos se toteutuisi. Iso-Britannian fanit ovat osoittaneet voivansa olla äänekkäitä. Olisi varmasti hauska turnaus, jos pelattaisiin siellä.

Brittiläiskanadalaisesta perheestä tuleva Perlini on sekä Britannian että Kanadan kansalainen. Hänen nuorempi veljensä Brendan Perlini pelaa NHL:ssä Arizona Coyotesin joukkueessa ja on pelannut Kanadan joukkueessa nuorten MM-kisoissa.

Haastattelu: Otto Palojärvi, Kosice