MM-kisoissa mammuttimainen alkusarja – USA:n NHL-tähti kritisoi vapaapäiviä

Jääkiekon MM-kisojen mammuttimainen alkusarja on taas kerran sisältänyt useita epätasaisia pelejä. Suurten kiekkomaiden NHL-tähdet ovat tehneet jääkiekon pienemmistä maista selvää jälkeä.

”Epäreilujen jakojen pelit” saivat jatkoa lauantaina Yhdysvaltojen voitettua Tanskan 7-1. Ensimmäisen erän jälkeen Yhdysvallat johti 4-0 ja loppu olikin pakkopullaa.

- Hyvä alku oli. Nyt saimme hyvän johdon heti alkuun ja se toi luottamusta. Tanska puski toisessa erässä enemmän, mutta Schneider otti isoja torjuntoja ja karkasimme voittoon, kommentoi turnauksen maalitilinsä avannut Buffalo Sabresin tähtihyökkääjä Jack Eichel ottelun antia Sport Contentille.

Tanskasta ei ollut Eichelille ja kumppaneille paljoa vastusta.

- Pelasimme hyvän tasaisen ottelun ja pyrimme laittamaan heidät ”juoksemaan”. He yrittivät kovasti, mutta joutuivat epätoivoiseen tilanteeseen, Eichel arvioi tanskalaisista.

MM-turnauksen alkusarjassa pelataan seitsemän kierrosta. Turnausformaattia on kritisoitu. Monessa ottelussahan voittajasta ei ole epäselvyyttä ja pelaajia rasitetaan turhan paljon.

Eichelia rankka pelimäärä ei haittaa, vaan vapaapäivät.

- On kyllä paljon pelejä, mutta ehkä vapaapäiviä on liikaa. Haluaisimme pelata alkusarjan nopeammin alta pois. Useampaa vapaapäivää pelien välillä ei tarvittaisi. Vähän on pitkä turnaus, mutta itse en päätä vapaapäivistä. Olen täällä pelaamassa.

New York Rangersin tähtihyökkääjä Chris Kreider ei halunnut kommentoida turnausformaatin mielekkyyttä.

- En päätä turnausohjelmasta. Olen täällä pelaamassa ja pelaan niin monta peliä, kuin ohjelmassa. Olen jääkiekkoilija ja hoidan täällä sen puolen, totesi Kreider Sport Contentille.

Kosicen kaupunkia Kreider kuvaili tutulla jääkiekkojargonilla.

- Kaupunki on todella hyvä. Olemme nauttineet olostamme täällä, mutta keskitymme jääkiekkoon, jota varten täällä olemme. Tunnelma kisoissa on upea. Yleisö on äänekästä ja on coolia pelata täällä.

Ainakin Kosice on monien mielestä Buffaloa viihtyisämpi paikka. Buffalossa leipätyötään tekevä Eichel viihtyy Slovakian toiseksi suurimmassa kaupungissa.

- Olemme yrittäneet nauttia ajastamme täällä ja rentoutua. Ihmiset ovat täällä mukavia ja peleissä on mahtavat tunnelma. Areenakin on kiva. Hauskaa on pelata.

Yhdysvallat hävisi avausottelussaan Slovakialle, joten jatkopaikka on joukkueella vielä varmistamatta. Amerikkalaiset kohtaavat alkusarjassa vielä Saksan ja Kanadan. Yksi voitto pitäisi ottaa, jotta jatkopaikka tulisi.

- Hyviä haasteita seuraavissa peleissä. Tästä on hyvä rakentaa, mutta pelit pitää myös voittaa, jotta pääsisimme jatkoon. Valtavia pelejä meille. Turnauksemme alkaa nyt ja meidän on nostettava tasoamme, Kreider sanoi.

Haastattelut: Otto Palojärvi, Kosice