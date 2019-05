Leijonien paraatimarssi jatkuu – Ranskalla ei ollut jakoa

Leijonien hyvät otteet saivat jääkiekon MM-kisoissa jatkoa sunnuntaina, kun Ranska taipui Suomelle 0-3. Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen piti näkemästään.

- Voittopeli oli. Näytti helvetin hyvältä. Maaleja oltaisiin voitu tehdä enemmän, mutta muuten olen tyytyväinen. Nolla maalia omiin. Silloin yleensä peli voitetaan, Jalonen sanoi.

Joel Kiviranta maalasi Leijonat johtoon jo ennen ensimmäisen erän puoltaväliä.

- Hyvin aloitettiin peli tänään. Paremmin kuin brittejä vastaan. Ekassa erässä oltaisiin voitu tehdä enemmänkin maaleja. Nyt oli hyvä startti. Joskus on nousujohteista ja joskus laskujohteista. Ei sitä koskaan voi tietää. Koko ajan pitäisi pelata hyvin ja tasaisesti. Sitä tässä tavoitellaan.

Toki kritisoitavaakin löytyi.

- Ylivoimapeli oli huolimatonta. Se oli meidän heikoin osa-alue kyllä tänään. Ei tehty maalia, vaikka paikkoja oli kymmenkunta. Se oli ainoa asia, josta voi pelaajia tukistaa, Jalonen totesi.

Leijonien sentteriosastolta Eetu Luostarisen kisat ovat ohi ja Juho Lammikko on yhä sivussa. Jere Sallinen siirrettiin Ranska-ottelussa sentteriksi.

- Pikkuhiljaa paransi. Totta kai se on hyvin erilainen rooli pelata sentterinä kuin laidassa. Pieni aika meni, kun siihen sopeutui. Teki hienon tavallaan ratkaisevan maalin tuossa rystyltä yläkulmaan. Hieno suoritus, Jalonen arvioi Sallisen suoritusta.

Sallinen oli edellisen kerran pelannut sentterinä pari vuotta sitten.

- Ei me laiteta sentteriksi umpilaituria. Laitetaan kyllä joku, joka on pelannut keskellä. Meillä on muitakin niitä. Pystyy puolustamaan hyvin, Jalonen sanoi.

Leijonien lohkovoitto on omissa käsissä. Jos Saksa voitetaan tiistaina, voittaa Suomi lohkonsa.

Leijonat sijoittuu Kosicen lohkossa varmasti kahden parhaan joukkoon ja pelaa puolivälieräottelunsa Kosicessa torstaina. Jalosen mukaan siitä on Leijonille apua.

- Kyllä sillä mun mielestäni sillä on merkitystä. Saadaan pieni kilpailuetu siihen puolivälierään. Vastustaja joutuu matkustamaan tänne ja viettää välipäivänä aika monta tuntia junassa. Me saadaan lepäillä. Kyllähän se energiaa kuluttaa, kun joutuu menemään uuteen kaupunkiin ja uuteen halliin.

Bratislavan lohkosta jatkoon etenevät Venäjä, Ruotsi, Tshekki ja Sveitsi, joku niistä on Leijonien vastustaja.

- Sieltä tulee kova joukkue joka tapauksessa vastaan. Se on selvä juttu, mutta onhan niissäkin joukkueissa vähän eroa. Mieluummin nelonen kuin ykkönen. Seitsemän peliä siellä on pelattu ja järjestys syntyy. Ei se sattumaa ole, Jalonen totesi.

Teksti: Otto Palojärvi, Kosice