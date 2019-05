Suomalaisopein valmennettu Saksa Leijonien tiellä – ”Sillä ei ole mitään merkitystä”

Leijonat päättää alkusarjaurakkansa tiistaina otteluun Saksaa vastaan. Voitolla Suomi voittaisi alkulohkonsa.

Saksa on Suomen tavoin varmistanut puolivälieräpaikkansa. Sunnuntain 1-3 -tappiolla Yhdysvalloille ei ollut Saksan jatkopaikan kannalta merkitystä.

- Oli tiukka peli. Halusimme pelata heikon Kanada-ottelun jälkeen paremmin ja niin teimmekin. Harmi vain, että USA sai kolmannessa erässä pari maalia. Itse emme hyödyntäneet paikkojamme, Saksan kapteeni Moritz Müller kommentoi Sport Contentille.

Suomen pelaajista Müller nostaa esiin tietysti Kaapo Kakon.

- Suomi on todella hyvä joukkue. Kaapo Kakko on tietysti supertähtitasoa. Suomella ei ehkä ole tänä vuonna niin tunnettuja pelaajia mukana, mutta heillä vaikuttaisi olevan erittäin hyvä joukkue. Luotamme kuitenkin siihen, että Suomi olisi voitettavissa.

Saksaa valmentaa suomalainen entinen huippupuolustaja Toni Söderholm.

- On entistä jännittävämpää pelata Suomea vastaan, kun valmentajammekin on suomalainen. Toni on tehnyt meillä todella hyvää työtä. Hän on valmistanut meidät tähän turnaukseen hyvin, Müller kehuu Söderholmia.

Müllerin mielestä suomalaisesta valmentajasta on Saksalle apua tiistaina.

- Tonista on Suomi-ottelussa meille varmasti hyötyä hänen tietäessään Suomesta enemmän. Haastamme Suomen superteholla.

Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen antaa ymmärtää, ettei Söderholmin suomalaisuudesta ole mitään erityisapua Saksalla, kun he Suomea vastaan pelaavat.

–Sillä ei ole mitään merkitystä, kuka siellä on koutsina. Saksa pelaa omaa peliä ja me pelataan omaa peliä. Ei tässä kukaan rupea säätämään sen mukaan omia juttuja. Me tiedetään, miten he pelaavat, ja he tietävät, miten me pelataan. Videot on sitä varten, että sieltä pystyy katsomaan, miten siellä pelataan, Jalonen sanoi.

Leijonien puolustaja Mikko Lehtonen on samoilla linjoilla.

- Ei me sitä hirveästi mietitä. He ehkä saattavat miettiä sitä hiukan enemmän. Me uskotaan omaan juttuun. Jatketaan samaa rataa, niin hyvä tulee.

Edellisissä otteluissaan Suomi voitti Britannian 5-0 ja Ranskan 3-0. Nämä pelit olivat niin sanottua pakkopullaa.

Lehtonen odottaa Saksalta huomattavasti kovempaa haastetta.

- Ainakin oletusarvo on se, että vastustajan taso nousee ja se on ehkä ihan hyväkin meille. Kun ratkaisupelit lähenee, täytyy saada hyviä vastustajia. Saksa on hyvä jengi ja hyvä mittari meille ennen kuin aletaan mittelöimään ratkaisupelejä.

Haastattelut: Otto Palojärvi, Kosice