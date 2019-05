Leijonat hävisi Saksalle – Jukka Jalonen pettyi löysään pelaamiseen

Leijonien muuten hyvin sujunut alkusarja jääkiekon MM-kisoissa Kosicessa päättyi pettymykseen. Saksa voitti suomalaiset 4-2.

Tappio merkitsi, ettei Suomi voittanut alkulohkoaan, mikä olisi tuonut Sveitsin puolivälierävastustajaksi torstaina.

Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen oli pettynyt löysään joukkuepelaamiseen.

- Nyt on pakko antaa pieni muistutus joukkueelle siitä, millaista on hyvä joukkuepeli ja millaista taistelua se vaatii. Aiemmin ei ole tarvinnut siitä muistuttaa, mutta nyt pitää. Näki kyllä tänään, ettei ihan kaikilla ollut nappi laudassa, Jalonen tykitti pelin jälkeen.

Jalonen jakoi kehuja myös Toni Söderholmin valmentamalle Saksalle.

- Saksa on hyvä joukkue. Ja jos me emme ole tällaisissa peleissä parhaimmillamme, niin me häviämme. Tästä porukasta pitää ottaa maksimi irti, jotta voitamme. Meillä oli riittävästi maalintekopaikkoja, mutta se ei onnistunut. Noilla paikkamäärillä tämä peli olisi pitänyt voittaa, Jalonen sanoi.

Jalonen muistutti myös siitä, että Suomi lähtee vastaavalla esityksellä laulukuoroon puolivälierässä.

- Jos me pelaamme noin, niin pelit loppuvat torstaina puolivälierässä. Puolustamista pitää jämäköittää kiekollista vastaan, eikä saatana mennä maila pystyssä taivasta kohti, että kiekot pääsevät puolustuksen läpi keskustaan ja maalintekosektorille, Jalonen pauhasi.

Jalonen linjasi, ettei vastaavia virheitä tarvitse montaa tulla.

- Ei niitä montaa tullut, mutta ei niitä tarvitse tullakaan, kun peli on jo menetetty.

Saksa-ottelu oli pettymys, mutta Leijonien kapteeni Marko Anttila piti Suomen alkusarjaesitystä kokonaisuutena hyvänä. Puolivälieräpaikkakin varmistui hyvissä ajoin ennen päätöskierrosta.

- Hyvä fiilishän on joukkueessa. Alussa oli kovia pelejä ja kuitenkin pystyttiin kaksi voittoa siitä hakemaan. Heikommat pystyttiin hoitamaan hyvin. Tänään jäi vähän vajaaksi, mutta toivottavasti torstaina tilanne on toinen, Anttila arvioi alkusarjaa.

Torstaina on sitten tosi kyseessä. Tappio puolivälieräottelussa tietäisi turnauksen päättymistä.

- Joka pelissä pitää olla paremmin hereillä. Kyllä paikkoja tulee. Siitä se ei ole kiinni. Se on yksi peli ja ratkeaa pitkälti siihen, miten pystytään puolustamaan ja saadaan tehtyä maaleja niistä paikoista, joita toi peli meille kuitenkin tuottaa. Se on aika ratkaisevassa osassa sitten torstaina, Anttila sanoi.

Anttila uskoo Leijonien olevan torstaina paremmin hereillä.

- Semmoinen viimeinen keskittyminen puuttui tänään tietyissä tilanteissa. Luulen, että kun panos on torstaina niin iso, niin eiköhän kaikki olla sitten ihan ytimessä.

Turnaussysteemi herättää kritiikkiäkin. Ensin tahkotaan seitsemän peliä puoleentoista viikkoon ja sitten kaikki on yhdestä pelistä kiinni.

Anttilan mielestä formaatti ei kaipaa muutoksia.

- En oikein tiedä, miten sitä muuttaisi. Ainahan se on sillä tavalla ollut ja se on jopa suolakin. Kyllähän on tosiasia, että pitää pelata hyvin, että ylipäätään pääsee jatkoon. Se on raaka peli, mutta kaikille sama toisaalta.

Haastattelut: Otto Palojärvi ja Ville Hirvonen, Kosice