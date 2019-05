Jukka Jalonen rehvakkaana. "Meillä on mahdollisuus voittaa Ruotsi"

Suomi ja Ruotsi kohtaavat torstai-iltana jääkiekon MM-kisojen puolivälierässä Kosicessa. Ruotsi on otteluun selvä suosikki.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen esiintyi kuitenkin jopa hieman rehvakkaasti suomalaisen median edessä keskiviikkona.

Ruotsi on tehnyt turnauksessa huimat 41 maalia, mutta toisaalta omiinkin on mennyt 21 kiekkoa.

- Ruotsi pelaa todella riskialttiisti. He ovat tehneet sellaiset kuusi maalia per peli, mikä on kyllä huimaa, mutta toisaalta omiinkin mennyt paljon ja he puolustavat huonommin. Kyllä he tietysti varmaan vähän joutuvat sitä kovassa painepelissä muuttamaan. Seitsemän maalia omiin kertoo kuitenkin siitä, ettei siellä kaikki ole kunnossa, Jalonen sanoi.

Jalosen mielestä Suomella on nyt selkeä paikka iskeä.

- Nyt heillä on oikeasti kova paikka. Siinä on henkinen paikka iskeä. Heillä voi olla siellä tappion pelkoa. Kaikkihan tietävät mitä tapahtuu, jos Ruotsi häviää tämän pelin. Haluamme, ettei heillä ole kivaa, kun he saavat kiekon. Kun meillä on kiekko, niin meidän pitää olla rohkeita kiekon kanssa ja pitää sitä. Ruotsi tykkää hyökätä, mutta he eivät tykkää puolustaa, Jalonen mietti.

Ruotsi on suosikki, mutta totta kai myös Suomella on mahdollisuus.

- Silloin kun me olemme parhaimmillamme, niin meillä on mahdollisuus voittaa Ruotsi. Mutta totta kai se vaatii huippupelin ja ihan huippusuorituksen. Jos annamme heille yhtä vähän maalipaikkoja, mitä annoimme Saksalle, niin meillä on hyvä mahdollisuus voittaa, Jalonen linjasi.

Teksti: Ville Hirvonen, Kosice