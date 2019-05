HJK antoi pakon sanelemat potkut – seurajohdon uskottavuus nyt puntarissa

Jalkapallon Veikkausliigassa pahasti rämpinyt HJK tiedotti keskiviikkona vaihtaneensa valmentajaa. Mika Lehkosuo saa potkut ja hänet korvaa Rovaniemen Palloseuraa valmentanut Lehkosuon entinen ”oppipoika” Toni Koskela.

Lehkosuo ehti valmentaa HJK:ta viiden vuoden ajan. Seura voitti Lehkosuon komennossa Suomen mestaruuden 2014, 2017 ja 2018 sekä Suomen Cupin 2014 ja 2017. Syksyllä 2014 HJK eteni Lehkosuon komennossa myös Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen, mikä suomalaisessa futiksessa on kova juttu.

Mutta 2015 ja 2016 HJK ei voittanut Lehkosuon komennossa mestaruutta. Oli hämmästyttävää, ettei Lehkosuo silloin saanut kenkää.

Tällä kaudella HJK rämpi talvella Suomen Cupissa. Veikkausliigassa kausi alkoi kahdella voitolla, mutta sen jälkeen HJK pelasi kahdeksan ottelua ilman voittoa.

HJK:n ongelmana oli löytää Lehkosuon tilalle pätevä korvaaja. Koskela saatiin lopulta ostettua pois Rovaniemen Palloseurasta.

Koskela joutuu uransa kovimpaan paikkaan. Epäonnistuminen HJK:ssa saattaisi jopa tuhota hänen valmentajauransa.

– Muutoksen myötä joukkue saa uuden, raikkaan alun. Toni on osaamiseltaan ja taustaltaan henkilö, joka sopii erinomaisesti kääntämään kauden kurssin nopeasti voitokkaaksi, minkä lisäksi hän ymmärtää seuran strategian nuorten pelaajien kehittämisestä. Haluamme kiittää Banaa useista pokaaleista ja erityisesti työstä seuran urheilupuolen arjen viemisestä uudelle tasolle. Niin seurajohto, valmennustiimi kuin pelaajatkin ovat nyt katsoneet peiliin, miten tähän tilanteeseen on päädytty, ja haluamme kääntää tämän kauden voitokkaaksi nyt Tonin johdolla, kertoo HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti tiedotteessa.

Riihilahden pesti seurapomona tuskin on vaarassa. Onhan hän tehnyt HJK:sta taloudellisesti voittoa tuottavan seuraorganisaation. Voitot perustuvat pitkälti pelaajakauppoihin, joilla kiinalaisliikemies Jin Chang yrittää tehdä bisnestä HIFK:ssa.

Lehkosuon jatkosta ei vielä tietoa. Hän lähetti HJK-yhteisölle seuraavan kirjeen:

Rehellisyys on yksi tärkeistä arvoistani. Rehellisyys muita ihmisiä kohtaan, rehellisyys asioita kohtaan ja rehellisyys itseäni kohtaan.

Todellisuus on, että alkukausi sujui tuloksellisesti todella huonosti. Joukkue on kuitenkin tehnyt paljon laadukasta ja sitoutunutta työtä tammikuusta lähtien. Kun yksi ovi menee kiinni, toinen ovi aukeaa, niin seuralle, joukkueelle kuin minullekin. Kuluvaa kautta on vielä paljon jäljellä, tavoitteiden saavuttaminen on todellakin mahdollista.

Muutama sana kaikille HJK:n faneille ja kannattajille: menkää kannustamaan ja tukemaan joukkuetta, he tekevät aina kaikkensa, jotta teillä ja muillakin olisi intohimoisia ilonhetkiä. Fanit ovat oikeasti se 12. pelaaja!!

Haluan kiittää koko sydämestäni kaikkia upeita ihmisiä HJK:n yhteisössä. Kiitos pelaajat, valmentajat, toimihenkilöt, fanit ja kaikki muutkin joiden kanssa olen saanut kunnian työskennellä. Toivotan Toni Koskelalle ja koko HJK:n yhteisölle menestystä kuluvalle kaudelle ja tuleville kausille.

Elämä jatkuu,

Mika Lehkosuo