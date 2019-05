Leijonat kaatoi Ruotsin jatkoajalla! – välierissä vastassa Venäjä

Suomi teki yhden jääkiekkohistoriansa kovimmista tempuista torstaina, kun se pudotti Ruotsin jatkosta MM-kisojen puolivälierässä. Päävalmentaja Jukka Jaloselle voitto meni uran makeimpien joukkoon.

Jalonen esiintyi ennen Ruotsi-ottelua uhmakkaana median edessä ja uskalsi rohkeasti puhua voitosta. Jalonen tiesi jotain Ruotsin pelistä ja suunnitelma onnistui täydellisesti.

- Kyllä te varmaan näitte, miten se heidän oman pään pelinsä toimi, kun laitoimme vähän kiekkoa liikkeelle ja pyöriteltiin ränniä pitkin puolelta toiselle. Ei ne oikein pystyneet omaa peliään pelaamaan, eivätkä jaksaneet sitten enää oikein edes hyökätä. Se oli se iso juttu ja sitten pakkien käyttö viivalla. Kolme maalia sieltä. Aina ei olla välttämättä tehokkaita tuossa oltu, mutta nyt olimme. Kyllä se puri, mitä lähdettiin hakemaankin, Jalonen sanoi ottelun jälkeen.

Suomi riisui Ruotsin tylysti aseista, mutta silti NHL-yksilöillä ryyditetty nippu pystyi värkkäämään neljä maalia.

- Tietysti Ruotsi oli äärimmäisen tehokas. Teki melkein jokaisesta paikastaan maalin. Mutta kyllä tämä selvästi meidän peli oli, vaikka lähellä oli tappiokin, kuten varmasti kaikki näkivät. Jos katsoo tilastoja, niin meidän olisi pitänyt voittaa tämä peli kolmella tai neljällä maalilla, mutta meille kelpaa tämäkin oikein mainiosti, Jalonen sanoi.

Suomella ei pitänyt olla mitään mahdollisuuksia Ruotsia vastaan. Kuinka hyvältä tämä voitto tuntuu?

- Hyvältä se tietysti tuntuu. Toki me uskoimme omiin mahdollisuuksiin. Pelasimme kuitenkin EHT:llä näitä kolmea parasta vastaan niin hyviä pelejä ja melkein kaikki ovatkin jatkossa. Me olemme tosin Ruotsin tilalla siinä. Se antoi uskoa ja tänään toteutimme omat unelmat ja nyt ruvetaan jahtaamaan vähän isompia unelmia, Jalonen linjasi.

Suomi joutui hieman jännittämään Marko Anttilan 4-4-tasoituksen jälkeen. Ruotsi meinasi haastaa tuomion, mutta ei sitten haastanutkaan.

- Ne varmaan epäili jotain paitsiota siinä, mutta ei ne uskaltaneet haastaa sitä. Jos se ei olisi ollut paitsio, niin meille maalia ja ylivoima. Mutta eihän se ollut paitsio, siitä tuli ihan selvä viesti yläkerrasta.

Ruotsi passivoitui pahasti kahdessa viimeisessä erässä ja Leijonat ottivat tylysti hallinnan itselleen. Toisaalta Suomi teki Ruotsin pelaamisesta äärimmäisen vaikeaa.

- Sitä pitää kysyä varmaan heiltä, miksi he pelasivat noin. Me laitoimme kiekkoa heidän pakkien taakse, eivätkä he päässeet oikein mihinkään sieltä. Heillä oli pelko, että he häviävät tämän pelin ja olihan se vähän jäykkää se heidän pelaaminen, Jalonen sanoi.

Toinen erä oli Leijonilta sen luokan dominanssia, että harvemmin on nähty. Silti Ruotsi pääsi johtoasemassa kolmanteen erään.

- Toinen erä oli varmasti meidän turnauksen paras erä. Ruotsilla oli kaksi maalipaikkaa, mutta he tekivät kaksi maalia. Se oli kyllä niin täysin meidän erä kuin vain voi olla.

Jalonen on voittanut urallaan yhden aikuisten ja yhden nuorten maailmanmestaruuden. Silti torstain voitto menee hänen urallaan ihan kärkipäähän.

- Kyllä tämä varmasti ihan kärkipäähän mahtuu, ei kahta sanaa. Kun miettii vielä millaiset joukkueet tässä molemmilla oli. Kyllä tämä oli huippusuoritus joukkueelta, ihan ehdottomasti.

Seuraavaksi Suomi kohtaa Venäjän MM-välierässä lauantaina.

- Tietysti vastus nyt kovenee. Venäjä on niin paljon kovempi joukkue kuin Ruotsi. He puolustavat paremmin ja kamppailevat paremmin. Siihen pitää miettiä sitten erilaisia rohtoja, miten ne voittaa, Jalonen ennakoi.

Haastattelu: Ville Hirvonen, Kosice