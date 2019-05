Ruotsi-voitto on Leijonien historian kovimpia saavutuksia

Suomi on edennyt jääkiekon MM-kisojen välieriin, vaikka joukkueessa on vain kaksi NHL-pelaajaa, joista kumpikaan ei ole tehnyt NHL:ssä vielä maalia. Voitto 21 NHL-kiekkoilijan Ruotsin joukkueesta jatkoajalla lukemin 5-4 on varmasti yksi Suomen kiekkohistorian kovimmista voitoista.

Sakari Manninen nousi Leijonien suureksi sankariksi torstaina, kun hänen unelmalaukauksensa upposi Ruotsin verkkoon jatkoajalla ja pudotti Ruotsin tähtisikermän jääkiekon MM-kisojen puolivälierissä.

- Itsekin kyllä yllätyin miten hyvin lähti! Jos ei itsekään osaa odottaa tuollaista, niin kyllä aika tyytyväinen voi silloin olla. Kai se aika lähellä täydellistä laukausta oli, Manninen hehkutti.

- Kaveri sai siinä hyökkäyksen ja saimme siitä sitten vastaiskun. Siellä (Harri) Pesonen painoi jo kärjessä hyvin raikkaalla jalalla, mutta siinä oli hyvin vastustajan pakki välissä. Päätin sitten itse tulla kiekon kanssa alueelle, eikä käynyt muu mielessä kuin lähteä laukomaan, Manninen kertasi.

Laukaus oli arvokas. Se vei Suomen jatkoon ja kyseessä on eittämättä yksi Suomen jääkiekkohistorian kovimmista tempuista.

- Kun miettii ketä meillä oli vastassa, niin tämä oli varmasti meidän turnauksen paras peli ja varmasti paras peli, minkä olen nähnyt oman joukkueeni pelaavani pitkään, pitkään aikaan. Täytyy olla kyllä todella ylpeä äijistä, maalivahti Kevin Lankinen hehkutti.

Marko Anttila ei ollut tehnyt yhtään maalia ennen Ruotsi-puolivälierää, mutta säästi maalin oikeaan aikaan ja paikkaan. Hän tasoitti kolmannen erän lopussa 4-4:ään.

- Hienoa oli nähdä, että Marko onnistui. Jos jollekin sen soi, niin hänelle. Ihan huikea äijä ja johtaja. Hän tekee joka pelissä ihan huikean määrän duunia. Maali meni kyllä ihan oikeeseen osoitteeseen, Lankinen hymyili.

Suomi sai onnistumisia oikeaan aikaan ja hyydytti Ruotsin pelin täysin.

- Olimme kyllä koko 60 minuuttia oikeasti parempi joukkue. Ansaitsimme tämän voiton. Tulevaisuus tuo sitten jotain tullessaan, mutta nyt nautitaan tästä, Lankinen sanoi.

Lauantaina Suomi kohtaa Venäjän tähtisikermän. Voitto siitä pelistä olisi merkittävä yllätys, mutta MM-turnaus on osoittanut, ettei pelien voittajia kannata julistaa etukäteen.

Vaikka Suomi jäisi MM-kisoissa neljänneksi, on Leijona-ryhmä jo ylittänyt odotukset. Jukka Jalonen on valmennustiimeineen onnistunut jo täydellisesti.

Haastattelut: Ville Hirvonen, Kosice