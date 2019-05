Saksan jääkiekko nosteessa – suomalaisvalmentaja kertoi taustoista

Saksan taival jääkiekon MM-kisoissa päättyi torstaina 1-5 -tappioon puolivälieräottelussa Tshekille. Saksa voitti kahdeksasta turnausottelustaan viisi ja piti Tshekkiäkin tiukoilla kahden erän ajan.

- Me parannettiin loppua kohden aika paljon. Tänäänkin oltiin suhteellisen hyviä siinä, missä me haluttiin olla hyviä. Pari sellaista pientä pomppua, mitä ei tänään ihan ansaittu, mutta ainakin me annettiin itsellemme mahdollisuus ansaita ne, kommentoi Saksan päävalmentaja Toni Söderholm.

Saksa voitti Pyeongchangin 2018 olympialaisissa hopeaa. Saksan jääkiekon taso on muutenkin ollut nousussa.

- Pelaajat ovat tehneet enemmän töitä. Pelaajat ovat alkaneet uskoa kehitysmahdollisuuksiinsa ja ovat alkaneet ottaa oppia. Valmennus on parantunut. Tehdään paljon paremmin asioita. Enemmän ja paremmin, Söderholm kertoi Saksan jääkiekon nosteen taustoista.

Myös mediaa jääkiekko on alkanut kiinnostaa Saksassa enemmän. Söderholmia haastatteli Bratislavassa torstaina iso lauma saksalaistoimittajia.

- Median kiinnostus on noussut. Täälläkin on ollut paljon kiinnostusta, Söderholm sanoi.

Saksan juniorimaajoukkueetkin ovat nostaneet tasoaan.

- U20-ikäluokka nousi isoihin kisoihin. U18 nousi kanssa isoihin kisoihin. Kyllä siellä varmaan jotain tehdään oikein. Vaikea ennustaa. Paljon pitää tehdä töitä ja oikeita asioita, Söderholm sanoi.

Voisiko Saksa nousta Suomen kaltaiseksi isoksi jääkiekkomaaksi?

- Ihmisiä siellä on ainakin paljon. Ne pitää vaan houkutella lätkän pariin, vastasi Söderholm.

Valmennustiimiinsä Söderholm oli MM-kisoissa tyytyväinen.

- Ihan viimeisen päälle oli. En voi muuta sanoa. Valmennustiimin pitää olla tämän oloinen. Ihan huipputyötä tehtiin.

Seuraava haaste Söderholmilla ovat MM-kisat Sveitsissä 2020.

- Aletaan analysoimaan tätä ja tehdään sitten taas lisää töitä, hän sanoi jatkosuunnitelmistaa.

Leijonia kolmessa MM-turnauksessa edustanut ja 2007 MM-hopeaa voittanut Söderholm ei ryhtynyt kommentoimaan Leijonien puolivälierävoittoa Ruotsista.

- Sain kuulla kolme minuuttia siitä ennen kuin tulin tänne, joten en hirveästi voi analysoida. Eikä se kuulu mun työhön, hän sanoi napakasti.

Haastattelu: Otto Palojärvi, Bratislava