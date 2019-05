Jukka Jalonen Bratislavassa jälleen MM-finaalissa: "Meitä on vaikea voittaa"

Leijonat pehmitti Venäjän NHL-tähdet jääkiekon MM-välierässä 1-0. Päävalmentaja Jukka Jalonen katsoi, ettei hänen joukkueensa pelannut aivan täydellistä ottelua, mutta riittävän hyvän kuitenkin.

- Venäjä oli erittäin kova vastustaja. Totta kai kovin tähän mennessä. Joka vaihdossa pitää olla joka sekunti hereillä. Muutama lapsus sattui kiekon kanssa. Pelattiin semmoista liigakiekkoa, vähän riskialtista keskialueella. Oli muutamia hölmöjä tekoja, Jalonen sanoi.

Tuomaritoiminnassa oli muutamia epäloogisuuksia.

- Olihan siellä vähän erikoisia tulkintoja. Tyrväisen kamppi esimerkiksi. Ei vaan mennyt pilli suuhun. Mutta pitää vaan yrittää sietää, vaikka se välillä vaikeata onkin, Jalonen sanoi.

Jalonen ei pitänyt oleellisena asiana, että KHL-tuomarit olivat tositoimissa Venäjä-ottelussa.

- En mä usko, että sillä on merkitystä. Ne ovat kuitenkin eri maista.

Jalonen otti yhden pelaajan esimerkiksi kiekollisesta pelaamisesta.

- Sellaista Kristian Kuusela-maista kiekollista pelaamista pitäisi olla. Siellä ei paljoa höntyillä. Vaikka jalka ei niin hyvin liikukaan, niin pää toimii. Ratkaisut ovat peliä ja joukkuetta edistäviä.

Jalosen mukaan moni hänen pelaajansa pystyy parempaankin.

- Tää oli jo aika kova suoritus tuloksellisesti ja pelillisesti, mutta kyllä siellä on yksilöitä, jotka pystyvät pelaamaan paremmin.

Voittomaalin teki Marko Anttila, joukkueen kapteeni. Sama mies oli tehnyt 4-4 -tasoitusmaalin kolmannen erän lopussa Ruotsia vastaan.

- Se on aika uskomaton juttu kyllä, että näin on käynyt. Hän veti niin hyvin leirityksen aikana ja tunsi kaikki hyvin, jotka olivat mukana. Ei ollut mitään epäselvää, kenet kapteeniksi valitaan. Empaattinen ihminen, välittää koko joukkueesta ja pelaa joukkueen eteen, Jalonen sanoi Anttilasta.

Jalonen tuntee Anttilan hyvin EHT-turnauksista, 2013 MM-kisoista sekä Jokereista 2016-18.

- Ja se tarina, mistä hän on tullut. Joka vuosi on kehittynyt ja mennyt eteenpäin kova työn ansiosta. Se on todella kova suoritus. Uskon, että Mörköä Suomen kansa rakastaa.

Jalonen totesi tunnelmiensa olevan korkealla.

- Ihan huikea fiilis. Ei paljon parempaa tunnetta voisi olla. Ollaan finaalissa ja on mahdollisuus voittaa MM-kultaa huomenna. Kauden viimeinen ottelu. Tiukka peli on tulossa. Semmoinen fiilinki on, että meitä on erittäin vaikea voittaa.

Leijonilla ei ole joukkueessaan NHL-tähtiä, mutta joukkue menestyy silti. Jalonen otti esille kenttien tasaisen peluutuksen.

- Tässä turnauksessa pelataan 10 peliä 17 päivässä. Ei voi pelata hyvin, jos parhaita hyökkääjiä kuormitetaan liikaa. Se on typerää. Täytyy käyttää neljää kenttää, koko rosteria. Ei voi pelata aktiivisesti, jos on väsynyt.

Jalosen mukaan NHL-finalistit ovat hyvä esimerkki energian merkityksestä.

- Miksi Boston Bruins ja St. Louis Blues ovat Stanley Cupin finaaleissa? Ne ovat aika lailla neljän ketjun joukkueita. Kovasti työskenteleviä joukkueita. Heillä ei ole niin paljon supertähtiä, mutta ne ovat pelaajamateriaaliltaan tasaisia joukkueita.

Teksti: Otto Palojärvi, Bratislava