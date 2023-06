Joka neljäs asuntovelallinen kokee, että asuntolainaan liittyy riskejä. Suurimmaksi riskiksi velalliset nimeävät korkojen nousun. Tämä selviää Finanssiala ry:n (FA) tuoreesta Säästäminen ja luotonkäyttö -tutkimuksesta.

Suuri huoli korkojen nousuun viittaa siihen, että asuntovelalliset ovat herkkiä korkojen vaihtelulle. Huoli korkojen nousua ja muita riskejä kohtaan on noussut aiempiin tutkimuksiin verrattuna. Alle 40-vuotiaat näkevät lainoihin liittyviä riskejä enemmän kuin muut ikäryhmät.

Tutkimuksen mukaan säästäminen yleisin keino varautua korkojen nousuun. Noin kolmannes vastaajista on hankkinut säästöjä korkojen nousun varalle. Lisäksi tutkimukseen vastanneet nimesivät korkokaton tai -suojan sekä oman talouden seuraamisen, kulujen tarkkailun ja suunnitelmallisen rahankäytön keinoksi varautua korkojen nousulta.

FA:n johtajan ja pääekonomisti Veli-Matti Mattilan mukaan korkotason nousu on ollut nopeaa ja voimasta. Hän ymmärtää hyvin kotitalouksin lisääntyneen huolen.

"Moni ehti viime vuosien aikana jo tottua nollakorkomaailmaan, jossa lainojen korkokulut olivat hyvin pieniä. Tämä vaihe on nyt jäänyt taakse ja olemme palanneet aikaan, jossa rahalla on hinta. Talouden kannalta tämä on terve tilanne, mutta monille velkaantuneille se voi aiheuttaa ongelmia”, Mattila sanoo tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että velallisten kannattaa reagoida nopeasti jos oma taloudellinen tilanne muuttuu siten, että se vaikuttaa velanmaksukykyyn. Apua ja neuvoja on saatavilla esimerkiksi pankeista ja talousneuvojilta.

”On tärkeää, että jokainen tarkastelee omaa taloudellista tilannettaan ja tekee tarvittavat toimenpiteet varautuakseen mahdollisiin korkojen nousuihin. Säästäminen on aina hyvä keino luoda puskureita erilaisia ikäviä yllätyksiä vastaan. Lisäksi markkinoilla on tarjolla korkokattoja ja -putkia, ja pankin kanssa voi myös keskustella maksuohjelmien muutoksista”, Mattila sanoo.

FA tutkii suomalaisten säästämistä ja luotonkäyttöä sekä niissä tapahtuvia muutoksia. Kotitalouksien rahankäyttöä koskeva tutkimus julkaistaan 1–2 vuoden välein. Edellinen tutkimus julkaistiin vuonna 2021.